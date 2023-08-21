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LLB次青少棒》桃園新明奪冠 台灣隊史第9座世界冠軍

2023/08/21 08:18

2023年世界少棒聯盟（LLB）次青少棒錦標賽桃園新明國中棒球隊。（新明國中棒球隊提供）

〔中央社〕LLB世界次青少棒賽冠軍戰桃園新明今天與美國密西根州代表交手，黃智煦先發7局無失分、好投壓制，吳柏承開轟，終場以6比0拿下台灣隊史第9座LLB次青少棒賽世界冠軍。

2023年LLB世界次青少棒賽台灣此次由桃園新明國中棒球隊代表參賽，雖然世界賽首戰就吞敗落入敗部，但展現韌性、一路闖進國際組冠軍戰，昨天在國際組冠軍戰擊敗拉丁美洲區代表庫拉索隊，今天在世界賽冠軍戰與地主美國代表密西根州隊交手。

桃園新明開賽就有攻勢，1局下靠著保送、盜壘、吳柏承二壘打先馳得點，4局下靠著觸身球保送、劉任右適時安打再添1分，吳柏承開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距。

桃園新明5局下鄭浩恩安打開啟攻勢、黃智煦獲保送上壘，靠著暴投、高飛犧牲打跑回團隊第5分，桃園新明攻勢延續，再靠著保送、胡冠威適時安打多添1分保險分。

桃園新明冠軍戰先發投手黃智煦展現壓制力，前4局讓美國隊打者12上12下，直到5局上被首名打者敲出內野安打上壘，再被敲出安打攻占得點圈，但及時回穩讓打者打出雙殺，接著再讓打者敲出內野滾地球出局、力守不失分，黃智煦完投7局僅被敲出2支安打無失分，完封勝幫助球隊拿下勝利。

台灣是LLB次青少棒賽常勝軍，而桃園新明更是多次代表台灣參賽奪冠，加上今年的冠軍，台灣隊史拿下的9冠中有5冠都是由桃園新明代表拿下。

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