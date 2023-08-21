MiLB》筒香嘉智傳將與舊金山巨人簽約 日媒點出獲青睞關鍵

筒香嘉智。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日本媒體報導，目前在獨立聯盟打拚的日籍強打筒香嘉智獲得舊金山巨人小聯盟合約，即將重返美職體系。

31歲的前橫濱強打筒香嘉智2019年挑戰大聯盟、加盟光芒，不過旅美之路走得跌跌撞撞，今年以小聯盟合約加盟遊騎兵，6月選擇成為自由球員。

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筒香嘉智在大聯盟3個球季，效力過光芒、道奇、海盜隊，整體打擊率僅0.197，合計18轟。

筒香嘉智今年轉戰獨聯大西洋聯盟史坦頓島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）出賽12場，繳出打擊率0.359、攻擊指數1.428的恐怖成績，一共敲出7發全壘打。

《產經體育》今報導，筒香嘉智將與巨人隊簽下小聯盟合約，待體檢過後應該就能生效，他會分配到2A進行幾場比賽，接著再到3A。

日媒引述大聯盟相關人士說法表示，巨人會網羅筒香嘉智最主要的原因是左打，巨人左打本季打擊率0.228在國聯排第13，長打率排第14，目前以65勝59敗暫居外卡第2位，但若想在季後賽走得長遠，網羅強力左打勢在必行。

報導提到，在9月1日前加盟小聯盟球隊的球員，都能有參加季後賽的資格，9月過後大聯盟將從26人名單擴編至28人，筒香嘉智若能在小聯盟證明自己，說不定有望參與季後賽。

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