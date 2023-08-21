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網球》超狂！喬科維奇復仇逆轉勝 名人賽39冠再創歷史新高

2023/08/21 08:45

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！辛辛那提網賽重演溫布頓決戰戲碼，如今輪到塞爾維亞第2種子喬科維奇（Novak Djokovic） 甜蜜復仇，5：7、7 ：6（9：7）、7：6（7：4）大逆轉西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）， 笑擁職業生涯第39座千分名人大賽冠軍，穩居史上第一人。

這項ATP千分等級的北美硬地職業賽，正為美國公開賽大滿貫暖身，也是2012年以來，世界男單排名前2高手首次在辛辛那提決賽狹路相逢。歷經3小時49分鐘的龍爭虎鬥，勢均力敵的老少雙雄才分出勝負，36歲的喬科維奇韌性十足，不但在次盤搶7 的5 ：6時躲過賽末點，決勝盤錯失4個冠軍點之後，再度搶7持續壓制20歲的艾卡拉茲反撲，這位史上最多23座大滿貫男單冠軍在本賽季搶7戰績為24勝5負，並繼2018、2020年後第三度在此奪冠。反觀艾卡拉茲功虧一簣，暫時無緣本季領先群雄的第7座金盃。

寶刀未老的喬科維奇，不但把自己原本保有的名人賽38冠紀錄再創新高，也一吐上月溫網草地大滿貫5盤大戰敗給艾卡拉茲的悶氣，並為接下來美網爭霸行情帶來利多。

艾卡拉茲。（歐新社）

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