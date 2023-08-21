世界盃熱身賽》艾德華茲展現領袖風範帶動逆轉 主帥大讚：他就是那個人

艾德華茲帶領美國隊逆轉德國，熱身賽5戰全勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊稍早在與德國的熱身賽中，驚險以99：91逆轉獲勝，熱身賽至今維持不敗，陣中飛人艾德華茲（Anthony Edwards）砍下34分是逆轉功臣，對此總教練柯爾（Steve Kerr）大讚「他就是那個人」，點出他在隊上擁有的領袖氣質。

美國熱身賽最後一場遇到歐洲強權德國，德國今年戰力完整，賽前也未嘗敗績，被視為這次熱身賽中美國最大勁敵，而德國也在第3節一度取得16分領先，不過美國在艾德華茲下半場的好表現下，硬是克服了雙位數落後，上演大逆轉。

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整場比賽艾德華茲20投11中，攻下全場最高34分，第4節投進追平三分帶頭反撲，並且在防守端也有優異表現，比賽中一度因為奮力拚搶籃板受傷倒地，所幸並無大礙。

賽後柯爾表示，艾德華茲毫無疑問地就是隊上的第一人，「你可以看到他知道這個，現在球隊也知道這個了，我想球迷也都看到了，他相信自己是每晚球場裡最好的球員。」

艾德華茲在5場熱身賽中，繳出19.2分是隊上得分王，並且有著51%的高命中率，這也達成了教練團選進他的目的，將他視為隊上第一人，並且開綠燈讓他放膽進攻。

Anthony Edwards.

Absolute showman.



34 POINTS for the @usabasketball star in their comeback W today vs. Germany! pic.twitter.com/ee2ob2SiqS — NBA （@NBA） August 20, 2023

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