世界盃熱身賽》艾德華茲展現領袖風範帶動逆轉 主帥大讚：他就是那個人

艾德華茲帶領美國隊逆轉德國,熱身賽5戰全勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國隊稍早在與德國的熱身賽中,驚險以99:91逆轉獲勝,熱身賽至今維持不敗,陣中飛人艾德華茲(Anthony Edwards)砍下34分是逆轉功臣,對此總教練柯爾(Steve Kerr)大讚「他就是那個人」,點出他在隊上擁有的領袖氣質。

美國熱身賽最後一場遇到歐洲強權德國,德國今年戰力完整,賽前也未嘗敗績,被視為這次熱身賽中美國最大勁敵,而德國也在第3節一度取得16分領先,不過美國在艾德華茲下半場的好表現下,硬是克服了雙位數落後,上演大逆轉。

整場比賽艾德華茲20投11中,攻下全場最高34分,第4節投進追平三分帶頭反撲,並且在防守端也有優異表現,比賽中一度因為奮力拚搶籃板受傷倒地,所幸並無大礙。

賽後柯爾表示,艾德華茲毫無疑問地就是隊上的第一人,「你可以看到他知道這個,現在球隊也知道這個了,我想球迷也都看到了,他相信自己是每晚球場裡最好的球員。」

艾德華茲在5場熱身賽中,繳出19.2分是隊上得分王,並且有著51%的高命中率,這也達成了教練團選進他的目的,將他視為隊上第一人,並且開綠燈讓他放膽進攻。

