女足世界盃》攻進致勝球助西班牙奪冠 功臣賽後得知父過世噩耗

卡莫娜。（資料照，歐新社）

〔中央社〕西班牙足協表示，在女足世界盃攻進關鍵一球，助西班牙擊敗英格蘭奪下隊史首冠的卡莫娜（Olga Carmona），在賽後得知父親過世的噩耗。

法新社報導，23歲後衛卡莫娜在澳洲雪梨進行的女子世界盃足球賽冠軍戰，於比賽第29分鐘攻門得分，讓西班牙取得領先，最終就靠這個兩隊在這場比賽唯一的進球，以1比0擊敗同樣在爭奪隊史首冠的英格蘭。

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西班牙足球協會（RFEF）發布聲明表示：「西班牙足協針對卡莫娜父親過世的消息，深深感到遺憾。」

聲明表示，卡莫娜是在女足世界盃決賽後才得知這項噩耗。

聲明指出，在卡莫娜和她家人「最悲痛的此時」，西班牙足協「獻上最真誠的擁抱。我們愛妳…妳已成為西班牙足球史的一部份」。

西班牙足協發言人告訴路透社，卡莫娜的父親久戰後仍不敵病魔，於18日與世長辭。

根據西班牙體育網站Relevo報導，卡莫娜的親朋好友決定先暫緩通知她這個壞消息，好讓她專心面對生涯最重要的一場比賽。

卡莫娜的母親和兄弟在女足世界盃小組賽期間，曾到紐西蘭看她比賽，但之後匆匆趕回西班牙。一家人19日又趕赴澳洲，為在冠軍賽拚戰的卡莫娜打氣。

卡莫娜在女足世界盃決賽進球後開心慶祝，當時她掀起球衣，秀出內層衣上以黑色簽字筆寫的Merchi字樣。

最初沒有人知道Merchi代表什麼，直到賽後卡莫娜才告訴「西班牙第一台」（La 1）說：「我用那件內層衣來慶祝進球和勝利，那要表達的是，這場勝利是要獻給我其中一個至交的母親，她最近剛過世。」

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