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世錦賽》「大賽辛度」將挑戰空前紀錄 外媒分析女單情勢

2023/08/21 10:09

辛度。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2023世界羽球錦標賽今在丹麥點燃戰火，坐擁五面世錦賽獎牌的辛度（PV Sindhu），也被自家媒體賦予高度期待。

28歲的辛度在世錦賽擁有1金2銀2銅，女單五面獎牌與中國傳奇張寧並列歷史第一，因此也有「大賽辛度」之稱，若今年能再奪牌，將寫女單空前新猷。

《印度斯坦時報》20日為辛度進行世錦賽前瞻，表示自家一姐雖然近期歷經低潮，不過在大賽上總能有超乎水準的發揮。

辛度去年受到壓力性骨折影響並未參加世錦賽，也是生涯首度缺席這項大賽，印媒坦言，她傷癒回歸後表現不如預期，9度在前兩輪就出局、僅在4月的西班牙大師賽打進1次決賽。

報導提到，在新教練、前全英冠軍哈菲茲（Hafiz Hashim）的協助下，辛度將力拚擺脫低迷、衝擊此次的世錦賽，不過若放眼現今女單賽場，絕非易事。

印媒寫道，女單近幾年有不少年輕好手竄出，包括中國陳雨菲、何冰嬌，到現今南韓球后安洗瑩，戴資穎、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、泰國依瑟儂這些更早成名的女將，在巡迴賽持續受到年輕新血衝擊。

報導指出，對手已經大多熟悉辛度的招式，因此她必須跳脫框架、找出其他辦法來克服上述幾位女單好手，「她過去辦到過，但這次要具備信心、信念以及回升的狀態，過去她曾宰制的世錦賽能帶來刺激嗎？」

名列第16種子的辛度首輪輪空，次輪可能碰上日本名將奧原希望，16強假想敵為泰國好手依瑟儂，若打進八強可能強碰世界球后安洗瑩。

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