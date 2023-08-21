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MLB》完全比賽破功仍繳近2年代表作 前塞揚左投：很久沒這麼好玩了

2023/08/21 10:14

凱可。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今以2：0完封海盜，多虧34歲前塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）的6.1局完全比賽，即便最終挑戰偉業破功，但幫助球隊取勝的他仍在賽後開心表示，「很久沒這麼好玩了！」。

凱可在2015年繳出20勝8敗、防禦率2.48的成績單，在該年入選全明星，更獲選美聯塞揚獎，2017年生涯二度進入明星賽。然而近年狀況雪崩式下滑，去年待過白襪、響尾蛇與遊騎兵，僅累積2勝9敗，防禦率高達9.20。去年9月遭遊騎兵釋出後，雙城在今年6月底以小聯盟約簽下凱可。

凱可今面對海盜打線，投完前6局送出3次三振，未讓任何海盜打者上壘，直到7局上1出局後，才被明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出二壘安打退場，接替登板的賈克斯（Griffin Jax）連飆2K力保不失，終場雙城完封海盜，凱可摘下本季第1勝，更是他睽違469天的勝投。

凱可賽後表示，自己對正在挑戰完全比賽的過程一清二楚，「對我來說這就是樂趣所在，能夠與打擊區裡的頂尖打者較勁，我也能把球隨心所欲控制在好球帶邊角，這可能是我長時間以來最好玩的一刻，希望能繼續保持。」

根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）指出，凱可今天的6.1局完全比賽，也是雙城自1961年搬遷至明尼蘇達後，隊史左投所達到的最接近完全比賽的成績。上次雙城投出最接近完全比賽的左投是2011年6月12日的李瑞安諾（Francisco Liriano），當時他也投出6.1局的完全比賽。

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