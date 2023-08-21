T1》台啤雲豹「電豹女」補強！找來職棒啦啦隊女神艾融及馬妹

電豹女補進艾融及馬妹。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台啤雲豹啦啦隊海選獲得熱烈迴響，共收到超過百份報名表，更有來自海外香港、馬來西亞的參賽者，除了選拔新生力軍外，也特地邀請到擁有職棒啦啦隊經驗的艾融與馬妹加入電豹女，要讓啦啦隊帶來更多豹力火花，在新球季賽場中讓進場支持的球迷們為之驚艷。

艾融甜美可愛臉蛋與超火辣身材兼備，早擁有大批粉絲，她曾任LamiGirls及味全小龍女，目前為樂天桃猿隊主持人，素有最美MC之稱，更也是綜藝節目常客，她表示：「能加入電豹女這個大家庭真的很開心，我最喜歡的就是跳舞，這次重返啦啦隊舞台，一定會使出渾身解數，讓大家看到更多不同於以往的我。」

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啦啦隊應援資歷超過五年的馬妹，是一名專業職棒啦啦隊隊員，在球場應援、主持、直播都有亮眼表現，招牌笑容更是她註冊商標，成功吸引不少粉絲追隨。她說：「這次能夠加入電豹女真的太開心了，謝謝台啤雲豹球團給我這個機會，我一定會把最好的應援呈現給大家，請大家跟我一起為台啤雲豹應援，電爆對手！」

這次海選最終複賽將在9/9（六）於台北三創園區舉行，台啤雲豹表示，期待在新賽季的球場中，看見嶄新面貌的電豹女熱情的為球隊及球員們應援。

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