羽球》世錦賽今開打21名台將拚奧運積分 戴資穎最後一舞挑戰生涯首金

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，羽球好手戴資穎、周天成、李洋與王齊麟等21人，已抵達丹麥哥本哈根參加今至27日舉行之「2023年世界羽球錦標賽」，爭取2024巴黎奧運參賽資格。這場賽事已列為世界羽球聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一，我國羽球選手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。

體育署表示，羽球是我國競技運動重點發展的運動種類之一，2024巴黎奧運羽球參賽資格是以世界羽球聯盟（BWF）公告2023年5月1日起至2024年4月28日為爭取奧運積分計算週期，預計於2024年4月30日公告奧運積分排名情形。男、女子單打項目，有2名以上選手在奧運排名前16名者，可分別獲有2席參賽資格，男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，有2組以上選手在奧運排名前8名者，可分別獲有2組參賽資格。

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此次世錦賽為奧運積分賽事之一，依據BWF官網資訊截至8月15日止，我國男子單打奧運排名暫列第8名周天成、女子單打奧運排名暫列第4名戴資穎與第14名許玟琪、男子雙打奧運排名暫列第4名李洋與王齊麟、第7名盧敬堯與楊博涵、女子雙打奧運排名暫列第8名許雅晴與林琬清、混合雙打奧運排名暫列第5名葉宏蔚與李佳馨等人將與世界各國頂尖好手齊聚過招，爭取奧運積分和提升奧運排名名次。

值得一提的是，台灣一姐戴資穎生涯在世錦賽尚未拿下金牌，最佳成績為2021年的銀牌，去年則是止步4強銅牌入袋，仍是台灣首位能連兩屆奪牌的選手。由於小戴計畫明年巴黎奧運結束後退休，加上奧運年不會舉辦世錦賽，因此今年世錦賽預計會是她的「最後一舞」，將要力拚生涯首金。

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