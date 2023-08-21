田徑世錦賽》美國快腿萊爾斯飆100公尺今年最速奪金 離波爾特紀錄差2步

萊爾斯。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2023年世界田徑錦標賽眾所矚目的男子100公尺決賽，最終由美國快腿萊爾斯（Noah Lyles）跑出個人最佳的9秒83衝線，勇奪金牌，也是他在世錦賽首面100公尺獎牌。

萊爾斯過去最佳成績是2019年的9秒86，這次他在布達佩斯世錦賽成功突破自我，尤其是靠後程的加速，在各路飛人之中竄出衝線，9秒83也追平英國休斯（Zharnel Hughes）本季全球最速成績。

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萊爾斯表示，之前輸過不少比賽而備受外界質疑，但這不影響他的決心，尤其在拿到最難拿到的100公尺金牌後，更為他之後賽事注入信心，他說：「我的目標是3面金牌，現在第1面拿到，接下來應該也不遠了。」

萊爾斯要挑戰成為2015年的「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）之後，第一位世錦賽「三冠王」，目標包辦男子100公尺、200公尺及400公尺接力金牌。

這場男子100公尺的競速大賽相當激烈，有3人衝線成績都是9秒88，得細算到千分之一秒才能分出差異，20歲的波札那飛毛腿特博格（Letsile Tebogo）以9秒873的成績鍍銀，也是世錦賽史上首位來自非洲的男子百公尺獎牌得主。

英國快腿休斯以9秒874拿下銅牌，牙買加薩維爾（Oblique SEVILLE）最後跑出9秒877成績屈居第4。另外，日本好手薩尼布朗以10秒04排第六，而他也是唯一1位跑進8強決賽的亞洲選手。

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