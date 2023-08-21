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MLB》年復一年進化！日媒點出大谷翔平對抗1球種的異次元破壞力

2023/08/21 11:01

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平日前擊出本季第43轟，再度重返全壘打王寶座，該轟他鎖定光芒投手拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）的內角偏高直球，轟出石破天驚滿貫砲。對此日媒也點出大谷本季一項驚人數據。

日媒《Full-Count》指出，大谷本季面對四縫線速球的打擊率高達0.395，在本季面對超過400球以上的打者中位居第一。而他本季43轟裡有13轟是棒打直球，長打率更是誇張的0.798，位居大聯盟第二。

《Full-Count》進一步指出，大谷6年生涯中所面對最多的球種就是快速直球，在過去5個賽季，大谷面對直球的打擊率為0.279，敲出40轟，即便2021年獲得美聯全票MVP，大谷當年對直球的打擊率也只有0.253，但去年提升至0.305，今年更進步至0.395，可謂「速球殺手」。

然而隨著球季進行，各球隊對大谷提高警戒，大谷看到四縫線速球的比例也趨緩。到7月止，大谷所面對的來球有33%是速球，但進入8月後下降至25%，滑球與變速球比率大幅增加。即便如此，大谷本月面對直球仍繳出打擊率0.467、2轟、長打率高達0.933的異次元成績單。

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