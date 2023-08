MLB》差一壘安打變完全打擊 金鶯大物選擇衝二壘隊友看傻：要我就假倒

韓德森差點成為金鶯隊史第一位達成完全打擊的菜鳥。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天客場出戰運動家,最終以12:1大勝,陣中大物新秀韓德森(Gunnar Henderson)全場5支4,並只差一支一壘安打便可達成完全打擊,不過他在最後一打席「聽牌」時擊出安打卻選擇衝二壘,與完全打擊擦身而過,當下鏡頭還拍到休息室隊友擺出「你在幹嘛?」的逗趣畫面。

韓德森今天打擊狀況極佳,前三打擊分別擊出二壘安打、三壘安打、以及一發陽春砲,只差一壘安打便可成為金鶯隊史上第一位完全打擊的菜鳥,8局上最後一打席他也擊出右外野安打,不過韓德森沒有選擇停在一壘,而是繼續攻佔二壘壘包。

請繼續往下閱讀...

賽後韓德森表示,完全打擊就是命中註定的,如果它要發生,那它就會是一支真正的一壘安打,「我只是努力比賽,然後二壘的機會就在那邊,這就是我比賽的方式。」

對於菜鳥「衝過頭」的跑壘,隊友馬提歐(Jorge Mateo)開玩笑表示:「如果那是我,我就會在一壘滑倒然後留在那邊。」不過馬提歐也補充說,他有權做出自己的決定,而他是選擇上二壘,總教練海德(Brandon Hyde)則說,「可能韓德森在努力改善他的OPS吧!」。

Gunnar Henderson had the chance to do the funniest thing ever and he did. pic.twitter.com/vPKtCfhjE7