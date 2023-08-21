MLB》差一壘安打變完全打擊 金鶯大物選擇衝二壘隊友看傻：要我就假倒

韓德森差點成為金鶯隊史第一位達成完全打擊的菜鳥。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天客場出戰運動家，最終以12：1大勝，陣中大物新秀韓德森（Gunnar Henderson）全場5支4，並只差一支一壘安打便可達成完全打擊，不過他在最後一打席「聽牌」時擊出安打卻選擇衝二壘，與完全打擊擦身而過，當下鏡頭還拍到休息室隊友擺出「你在幹嘛？」的逗趣畫面。

韓德森今天打擊狀況極佳，前三打擊分別擊出二壘安打、三壘安打、以及一發陽春砲，只差一壘安打便可成為金鶯隊史上第一位完全打擊的菜鳥，8局上最後一打席他也擊出右外野安打，不過韓德森沒有選擇停在一壘，而是繼續攻佔二壘壘包。

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賽後韓德森表示，完全打擊就是命中註定的，如果它要發生，那它就會是一支真正的一壘安打，「我只是努力比賽，然後二壘的機會就在那邊，這就是我比賽的方式。」

對於菜鳥「衝過頭」的跑壘，隊友馬提歐（Jorge Mateo）開玩笑表示：「如果那是我，我就會在一壘滑倒然後留在那邊。」不過馬提歐也補充說，他有權做出自己的決定，而他是選擇上二壘，總教練海德（Brandon Hyde）則說，「可能韓德森在努力改善他的OPS吧！」。

Gunnar Henderson had the chance to do the funniest thing ever and he did. pic.twitter.com/vPKtCfhjE7 — Baltimore Orioles （@Orioles） August 20, 2023

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