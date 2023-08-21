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中職》季中選秀最速全數談約完成 十名新血加入悍將

2023/08/21 11:10

陳聖文。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將球團與2023季中選秀會球員全數達成簽約共識！除先前已公布的首輪新秀王念好及2名自主培訓球員楊皓然、爾曼羅索普以外，今再與季中選秀會的第二至八輪指名球員：陳聖文、林旺熙、高捷、林育辰、李祐賢、陳愷佑與林莛淯等新秀談定簽約條件。

悍將第二輪指名選手為左投手陳聖文，來自台中的他三級棒球就讀大仁國小、中山國中、興大附農，就讀嘉義大學期間曾奪下全國成棒甲組春季聯賽三振王，投球流暢度及協調性佳，以簽約金410萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入悍將。

第三輪指名球員為來自文化大學的19歲右投手林旺熙，以簽約金330萬附帶激勵獎金30萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第四輪為來自臺灣體大的20歲內野手高捷，以簽約金240萬附帶激勵獎金70萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第五輪為畢業於普門中學的18歲投手林育辰，以簽約金200萬附帶激勵獎金40萬、一軍月薪7萬的2.5年合約條件加入。

第六輪指名為畢業於彰化藝中的18歲投手兼外野手李祐賢，以簽約金140萬附帶激勵獎金80萬、一軍月薪7萬的2.5年合約條件加入；第七輪指名為來自日本東日本國際大學的19歲內野手陳愷佑，以簽約金80萬附帶激勵獎金40萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入；第八輪指名為臺體大畢業、先前效力於全越運動的22歲外野手林莛淯，以簽約金50萬附帶激勵獎金30萬、一軍月薪9萬的1.5年合約條件加入。

本年度悍將共與8名選秀會指名球員與2名自主培訓球員談定加盟條件，共計10名新秀將於近期陸續完成合約簽訂及相關程序。

陳聖文。（富邦悍將提供）

悍將季中選秀全數談約完成。（富邦悍將提供）

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