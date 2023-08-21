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MLB》才剛美技沒收強勁飛球 紅人台裔強打進入腦震盪保護程序

2023/08/21 14:06

費爾柴德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《辛辛那提問詢報》記者維騰邁爾（Gordon Wittenmyer）報導，紅人台裔強打費爾柴德（Stuart Fairchild）在今天對上藍鳥的比賽中傷退，並進入腦震盪保護程序。

費爾柴德今擔任先發右外野手，1局上演出超狂美技，撞上全壘打牆接殺藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的強勁飛球。2局上也正常上場守備，還嘗試起跳接殺貝爾特（Brandon Belt）的全壘打，然而3局上紅人卻突然將他換下場，改由哈金斯（TJ Hopkins）接替守備。

辛辛那提媒體《Nati Sports》報導，費爾柴德就是因為上演撞牆美技後才導致他進入腦震盪保護程序，而紅人新秀西亞尼（Michael Siani）在今天3A的比賽中突然被換下場，可能就是要補上費爾柴德接下來的空缺。美媒《CBS Sports》則指出，現階段費爾柴德仍在接受相關檢查，在結果出爐前，紅人可能不會將其放進7天傷兵名單。

費爾柴德今打開路先鋒，僅留下1打數0安打的成績就退場。本季累積5轟、27分打點，打擊三圍.229/.323/.388，進攻指數0.711。

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