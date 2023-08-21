中職》劉俊豪遭前女友母親提告 富邦悍將回應了

劉俊豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕媒體報導，富邦悍將劉俊豪疑似用社群媒體的公開帳號辱罵前女友母親，造成其母親困擾、個資外洩，因而挨告。劉俊豪所屬球團指出，會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理。

劉俊豪經紀公司發表聲明，感謝蕭女士及蕭小姐對劉俊豪多年的照顧與幫助，能夠實現打職棒的夢想，劉俊豪至今仍然心懷感激，「之後與蕭小姐結束交往，劉俊豪感到遺憾，也感謝蕭女士持續關心劉俊豪狀況。」

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媒體報導劉俊豪在社群媒體罵前女友母親三字經而挨告，經紀公司指出，劉俊豪因自己在球場表現不盡理想，心情低落下把蕭女士的關心解讀成騷擾，而在社群平台上出現情緒性用語，對蕭女士及蕭小姐造成傷害，劉俊豪深感抱歉與懊悔，除再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。

富邦球團指出，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」

經紀公司表示，對於個人私領域事情處理失當，造成富邦悍將球團困擾，劉俊豪也鄭重向球團致歉，並坦然接受球團相關處份。劉俊豪對個人不成熟的行為造成紛擾，再次表達最深的歉意，也感謝各界關心與指教。

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