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女足世界盃》西班牙足協主席奪冠後強吻球員 傳奇名將批「應立即開除」

2023/08/21 15:21

西班牙足協主席魯維亞萊斯（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023女足世界盃落幕，西班牙1：0力挫英格蘭奪下隊史首冠，然而在奪冠頒獎儀式中，西班牙足協主席魯維亞萊斯（Luis Rubiales）竟強吻西班牙前鋒艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的嘴唇，此舉立刻引來各界撻伐。

艾爾莫索在賽後與隊友在更衣室裡開直播慶祝奪冠，然而她與隊友透過網友在直播底下留言得知，自己被主席魯維亞萊斯強吻的畫面，竟然被攝影機捕捉並公諸於世，她也澄清，「嘿！我可不喜歡那樣！」

在一份發布給《法新社》，並交由英媒《衛報》報導的聲明中，艾爾莫索將當下稱為「自然的情感表達」，而西班牙足協也引用艾爾莫索在聲明中的論述，「贏得世界盃帶來無比喜悅，主席（魯維亞萊斯）與我們關係非常好，這只是自然的情感與感激之情的流露。」

而魯維亞萊斯在接受西媒《馬卡報》訪問時也對該情況輕描淡寫帶過，「到哪裡都有傻子，當兩個人有點輕微的情感流露時，我們不能理會那些愚蠢言論。」

然而魯維亞萊斯的行為引起不少球迷大肆譴責，「他在頒獎台的行為絕對令人不舒服，極度不妥！」、「如果像魯維亞萊斯、維爾達（Jorge Vilda，西班牙女足總教練）和因凡提諾（Gianni Infantino，FIFA主席）這樣的人依然掌權，女足將不會有太多進步」。

不僅球迷感到憤怒，就連澳洲傳奇國腳福斯特（Craig Foster）也在推特上痛批魯維亞萊斯，「他應該立刻被FIFA與西班牙足協開除！」

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