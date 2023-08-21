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甲子園》慶應睽違103年首闖決賽！ 仙台育英挑戰2連霸偉業

2023/08/21 16:27

小宅雅己9局完投完封，自己打進勝利打點，幫助慶應睽違103年再度闖進甲子園決賽。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天結束4強賽事，去年冠軍仙台育英高校擊敗神村學園高校，將尋求成為史上第7所衛冕成功的學校，而慶應高校擊敗土浦日本大學高校，更是睽違103年再度闖進決賽。

今天仙台育英面對神村學園，在3下靠著關鍵4分大局取得領先，最終以6：2擊敗對手收下勝利，其中仙台育英捕手尾形樹人單場3安猛打，鈴木拓斗在3下貢獻一發2分砲是表現較為突出的選手。

來自宮城縣的仙台育英高校在去年擊敗山口縣的下關國際高校，拿下東北地區107年來的第一座冠軍，隊史第5度闖進決賽的他們，將要挑戰成為自2004、05年以來駒大苫小牧高校後，史上第7所締造2連霸的球隊。

第二場比賽，慶應靠著王牌投手小宅雅己9局118球完投完封，加上自己在2下的二壘安打打下勝利打點，以及隊友大村昊澄在6下進帳的保險分，以2：0擊敗土浦日大，幫助球隊繼1920年的夏甲後，睽違103年再度挺進冠軍賽，同時還要挑戰107年來的第一勝。

明天將會是休息日，兩隊將要在23日於甲子園球場爭取今年夏天學生棒球的最高榮譽。

鈴木拓斗今天敲出2分砲。（產經新聞）

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