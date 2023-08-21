晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟為唐氏症基金會站台 鄭浩均看見暖心留言查克拉爆棚

2023/08/21 16:44

鄭浩均、王政順。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中秋節即將到來，唐氏症基金會今年透過唐氏症畫家楊茹婷的作品元素，以《與星球共舞》為題，用「夢想繪本」為主軸，推出多款中秋經典限量禮盒，希望唐寶寶的畫作能在中秋送禮市場被看見。記者會特別邀請中信兄弟的聯盟本土勝投王鄭浩均、今年表現亮眼的內野手王政順，以及中信兄弟啦啦隊PS女孩，一同閃亮登場，為唐寶寶中秋禮盒產品站台。中信兄弟邀請大眾以行動來支持，無論自用送禮或響應送愛活動，希望讓每一份購買皆成為鼓勵唐氏症青年認真與努力的動力。

此次於唐氏症基金會中區服務總部舉辦的「與星球共舞~2023中秋記者會」，是唐氏症基金會第三次與中信兄弟職業棒球隊合作，並有球星鄭浩均、王政順與PS女孩廖小安、貴貴、Peggy、白白一同聯袂出席。開場表演即由唐寶寶和PS女孩一同熱舞演出中信兄弟應援歌曲《連霸黃潮》，火力全開為中秋公益禮盒一起加油﹗難得有機會能和職業球隊啦啦隊一起演出的唐寶寶小柔直說，「好棒啊，今夜作夢也會笑！」。

球星鄭浩均看見孩子對他的留言打氣，「投到160」、「今年度勝投王是你」、「亞運KK阿里郎」，瞬間會心一笑又覺得查克拉爆棚。王政順則對基金會的中秋禮盒讚不絕口，首推月光森林雙層繪本禮盒，高貴大方的燙金雙層磁吸式禮盒，口感清新香濃不甜膩；甜美可愛的四位PS女孩則最愛無畏星空綜合酥禮盒，三款層次豐富的酥餅，爽口宜人。基金會董事長林正俠表示，每款商品都有孩子、工作人員滿滿心意，特別是禮盒上的畫作除了是唐寶寶的作品，不同的星球也傳遞著唐寶寶的美好特質，希冀大眾支持購買，讓孩子得以持續接受工作訓練﹐為進入職場做準備，實現夢想的同時，也減輕家庭照顧負擔﹐成為社會正向力量。

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

唐氏症基金會也特別感謝富宇慈善基金會、富宇建設捐贈早療車協助偏鄉服務，冠德建設認購1000盒中秋送愛禮盒贈送給新北市三重區的弱勢家庭，呼籲各企業能夠一起響應。同時也謝謝臺灣省慈意愛心會、鼎王餐飲集團、宏全國際、龍寶建設、揚恩科技、穎宸實業、華方科技、均賀科技、大毅幸福教育基金會、承恩行善團等相關企業夥伴的支持，讓中秋佳節備感溫馨。

《與星球共舞》系列中秋禮盒，每盒399元起，一盒月餅可以品嘗到3至7款精選口味，除了8月30日前訂購享有早鳥優惠外，企業訂購也額外享有大宗優惠，訂購請洽愛不囉嗦ABRAZO唐氏症基金會購物網，訂購連結：https://www.downdown.tw/，亦可洽詢：04-2278-6166柯先生。

鄭浩均、王政順。（中信兄弟提供）

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。