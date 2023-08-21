中職》兄弟為唐氏症基金會站台 鄭浩均看見暖心留言查克拉爆棚

鄭浩均、王政順。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中秋節即將到來，唐氏症基金會今年透過唐氏症畫家楊茹婷的作品元素，以《與星球共舞》為題，用「夢想繪本」為主軸，推出多款中秋經典限量禮盒，希望唐寶寶的畫作能在中秋送禮市場被看見。記者會特別邀請中信兄弟的聯盟本土勝投王鄭浩均、今年表現亮眼的內野手王政順，以及中信兄弟啦啦隊PS女孩，一同閃亮登場，為唐寶寶中秋禮盒產品站台。中信兄弟邀請大眾以行動來支持，無論自用送禮或響應送愛活動，希望讓每一份購買皆成為鼓勵唐氏症青年認真與努力的動力。

此次於唐氏症基金會中區服務總部舉辦的「與星球共舞~2023中秋記者會」，是唐氏症基金會第三次與中信兄弟職業棒球隊合作，並有球星鄭浩均、王政順與PS女孩廖小安、貴貴、Peggy、白白一同聯袂出席。開場表演即由唐寶寶和PS女孩一同熱舞演出中信兄弟應援歌曲《連霸黃潮》，火力全開為中秋公益禮盒一起加油﹗難得有機會能和職業球隊啦啦隊一起演出的唐寶寶小柔直說，「好棒啊，今夜作夢也會笑！」。

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球星鄭浩均看見孩子對他的留言打氣，「投到160」、「今年度勝投王是你」、「亞運KK阿里郎」，瞬間會心一笑又覺得查克拉爆棚。王政順則對基金會的中秋禮盒讚不絕口，首推月光森林雙層繪本禮盒，高貴大方的燙金雙層磁吸式禮盒，口感清新香濃不甜膩；甜美可愛的四位PS女孩則最愛無畏星空綜合酥禮盒，三款層次豐富的酥餅，爽口宜人。基金會董事長林正俠表示，每款商品都有孩子、工作人員滿滿心意，特別是禮盒上的畫作除了是唐寶寶的作品，不同的星球也傳遞著唐寶寶的美好特質，希冀大眾支持購買，讓孩子得以持續接受工作訓練﹐為進入職場做準備，實現夢想的同時，也減輕家庭照顧負擔﹐成為社會正向力量。

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

唐氏症基金會也特別感謝富宇慈善基金會、富宇建設捐贈早療車協助偏鄉服務，冠德建設認購1000盒中秋送愛禮盒贈送給新北市三重區的弱勢家庭，呼籲各企業能夠一起響應。同時也謝謝臺灣省慈意愛心會、鼎王餐飲集團、宏全國際、龍寶建設、揚恩科技、穎宸實業、華方科技、均賀科技、大毅幸福教育基金會、承恩行善團等相關企業夥伴的支持，讓中秋佳節備感溫馨。

《與星球共舞》系列中秋禮盒，每盒399元起，一盒月餅可以品嘗到3至7款精選口味，除了8月30日前訂購享有早鳥優惠外，企業訂購也額外享有大宗優惠，訂購請洽愛不囉嗦ABRAZO唐氏症基金會購物網，訂購連結：https://www.downdown.tw/，亦可洽詢：04-2278-6166柯先生。

鄭浩均、王政順。（中信兄弟提供）

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

中信兄弟、PS女孩為唐氏症基金會站台。（中信兄弟提供）

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