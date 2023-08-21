T1》林書豪前火箭隊友來台參加公益活動 以球衣上的國旗引以為傲

T1聯盟舉行T1 Wish說畫無國界活動（ T1提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟今年夏天再度攜手推出「T1 WISH」公益活動，特別邀請來台參加男籃世界盃熱身賽的立陶宛國家隊球員與聯盟球星，陪伴家扶基金會孩童分別參與21日「說畫無國界」和22日籃球訓練營活動，點綴孩童的暑期生活。

今天「說畫無國界」活動邀請立陶宛國家隊球星布雷德基斯（Ignas Brazdeikis）、莫提尤納斯（Donatas Motiejūnas）到大同育幼院，與13位家扶基金會孩童以藝術跨越語言隔閡，透過圖畫介紹自己最喜歡吃的食物、最喜歡的地方或最常從事的休閒活動，從繪畫中直接的瞭解彼此文化和喜好。

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在NBA火箭隊跟林書豪當過隊友的莫提尤納斯，今天在紙上畫出位於立陶宛維爾紐斯的一座城堡，並與孩童分享說道：「立陶宛民族主義高揚時，曾在這裡掛出戰期間的獨立旗幟，但畫作上則是呈現出高掛在城堡上的立陶宛國旗，國旗上的黃色是代表太陽、綠色是綠意盎然的草地，紅色則是為國家自由奉獻的先驅。每當自己代表國家隊出征時，都以球衣上的國旗引以為傲。」布雷德基斯則畫出目前效力球隊的主場館綠林體育館，傳達他對自家籃球的熱愛，並呼籲大家有機會的話到可到這裡來為他加油。

立陶宛明晚7點將在新莊體育館與拉脫維亞進行最後一場在台灣的男籃世界盃熱身賽。

T1聯盟舉行T1 Wish說畫無國界活動，作為莫提尤納斯。T1提供）

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