晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》王志群離開籃協成為聯盟第三任秘書長 錢薇娟：各個是強棒

2023/08/21 17:10

王志群接下T1秘書長職位（T1提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟季外進行組織調整，聯盟秘書長一職將由前籃球協會副秘書長王志群接任，他也將以過往多重身份優勢進入聯盟，包含以球團過去運營經驗，強化聯盟與球隊間溝通管道、並利用網路自媒體與創作者身份，整合多方資源、以及運用球員視角為出發點，健全聯盟規章體制等。

王志群在2003年開啟長達十年餘的籃球員生涯，2013年則轉戰教練跑道，並曾於中州科技大學籃球隊、台灣師範大學籃球隊與桃園雲豹籃球隊執掌兵符，擁有過球員、教練多重角色。除了球隊任職外，更長期擔任籃球賽事球評，並開創網路節目，擁有多樣行銷創意與資歷。此外，2022-2023年間，也曾任籃球協會副秘書長一職，主理各級國家隊組訓相關事宜。無論是籃球經驗、行政管理及行銷經驗，皆盼能為聯盟注入新意，創造更多效益。

原聯盟秘書長張樹人則因個人生涯規劃離開，會長錢薇娟表示：「樹人總能柔軟又堅毅地向六球團溝通，第二季聯盟從識別系統的改革到整體定位，都必須非常感謝樹人的貢獻。」對於新任秘書長王志群，錢薇娟則說：「志群在籃壇中年輕有為的形象是大家都認可的，看過他在球員與教練時期對籃球的態度，就能知道會走出屬於他自己的一套風格，秘書長這個位置一棒接一棒，各個是強棒。」

對於接任聯盟秘書長，王志群表示：「過去一年觀察聯盟的發展，是持續往正確道路推進的，再次回到聯盟，除了穩定發展之外，希望能朝國際化邁進，促進聯盟與其他國家之間的合作，期望大大提升聯盟在國際上的能見度。」針對聯盟內部改革，王志群也特別強調：「未來將更強化聯盟與球團間的溝通，以共好為最終目標，並以球迷最大利益為考量，打造多元且完善的職業籃球環境。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。