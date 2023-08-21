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中職》統一獅「中華一番」国獅無双主題日 邀「解師傅」開球啦！

2023/08/21 17:40

徐乃麟將擔任開球嘉賓。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅將於今年9月1日至9月3日，在台南棒球場舉辦為期三天的国獅無双主題日。這場極具創意與獨特性的聯名活動，將結合日本經典美食漫畫的元素，呈現一場精彩絕倫的盛典。

活動中最令人期待的莫過於9月2日，著名漫畫家小川悅司老師將蒞臨台南棒球場，參與見面會與球迷進行近距離的互動。小川悅司以其繪畫技巧在漫畫界享有盛名，本次更為統一7-ELEVEn獅特別繪製的專屬「特」標章，將球隊特色與「中華一番！」元素完美結合，創造出獨一無二的聯名標章。而在當天，小川悅司老師也將擔任開球嘉賓，為這場精彩活動拉開序幕。

而9月3日，將會邀請徐乃麟擔任開球嘉賓，乃哥以其出眾的歌唱、演戲和主持才華，廣受觀眾喜愛。曾主持多個經典綜藝節目，如《天才衝衝衝》、《小氣大財神》和《百戰百勝》，更是經典迷因圖中鋼棍解魯的分身，為本次活動注入更多的活力與歡樂。

活動當日也邀請到普琈門樂團為我們還原小時候對主題曲的感動，以傳統國樂樂器演奏方式，結合流行音樂及跨界音樂的多元化表演形態，創作出許多新一代音樂風貌，賽前普琈門樂團將會為我們帶來精采的演出，一起回味童年心目中的神曲。

邀請大家一同參與這場最強主題日，創造出獨特且難忘的「国獅無双」體驗！

普琈門樂團將帶來精采的演出。（統一獅提供）

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