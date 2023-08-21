2023亞洲越野拉力賽 台灣USTINI i TAIWAN車隊及消防員李雅婷奪冠

2023年亞洲越野拉力賽，USTINI i TAIWAN車隊由陳怡文、陳欣妤及台灣消防隊員李雅婷獲得本屆亞洲越野拉力賽女子組冠軍。（陳和皇提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023年亞洲越野拉力賽（Asia Cross Country Rally），今日（8月19日）結束長達六天，橫跨泰國寮國兩千公里的賽程。USTINI i TAIWAN車隊由陳怡文、陳欣妤及台灣消防隊員李雅婷（台中市政府消防局）駕駛的142號車，在滿佈泥濘、飛沙走石，窮山惡水的六個LEG賽段以24小時46分29秒的成績，擊敗前三天緊追不捨的印尼隊133號車，獲得本屆亞洲越野拉力賽女子組冠軍。

今年亞洲越野拉力賽，共有來自美國、日本、澳洲、以色列、泰國、越南、印尼、印度、柬埔寨等十一個國家的選手駕駛六十二組賽車參賽。USTINI i TAIWAN車隊由中華安駕學會理事長陳和皇領軍，以兩部越野拉力賽車參賽，141號車由陳和皇、林政葦（臺中市政府消防局）以及謝孟宏（高雄市政府消防局）駕駛，142號車由陳怡文、陳欣妤及李雅婷（台中市政府消防局）駕駛。這三位年輕的台灣女孩，通過亞洲越野拉力賽的患難與共，在極短的時間內培養出合作無間的好默契，在MITSUBISHI RALLIART、TOYOTA GAZOO RACING、FORD RAPTOR等強敵環伺下，獲得亞洲越野拉力賽女子組冠軍。

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USTINI i TAIWAN車隊的賽車，除了要在比賽中為國爭光，更負有為消防安駕培訓種子教官『以賽代訓』的任務。在六天的艱苦的比賽中，USTINI i TAIWAN車隊在SS1賽段中為高速對撞的印度及泰國選手施以援手，在SS2賽段將印尼選手拖離墜湖的險境，也協助將越南選手翻覆的車輛從河溝拉起。帶著消防鳳凰隊徽塗裝的USTINI i TAIWAN車隊的成員們，不僅獲得了女子組冠軍的好成績，『以賽代訓』的台灣消防人員更以越野救難分秒必爭的精神，為台灣的國民外交交出一張亮麗的成績單。

比賽結束後，高雄市政府消防局的謝孟宏說：『這次越野拉力賽的經驗，讓我們對於越野救災車輛的駕駛技巧和使用時機有更好的了解』。同時台中市政府消防局的林政葦也說到：『平日通行的道路經過災變，將成為救災難以跨越的障礙。亞洲越野拉力賽的歷練，克服路面的障礙將更有信心』。獲得女子組冠軍的李雅婷，在隊上負責駕駛碩大的水庫車，她說：『經過這次亞洲越野拉力賽的洗禮，對於以後駕車出勤有了一番全新的安駕認知』。

身為中華安駕學會理事長也是USTINI i TAIWAN Rally Team隊長的陳和皇對於這次為內政部消防署進行的『消防安駕以賽代訓』成果非常滿意。三位種子教官資質非常好，對於越野車輛的機械常識，駕駛技巧以及各種越野模式的使用時機也掌握得當。期待他們在未來『消防救災全員普訓』中發揮最佳的示範功能，將寶貴的國際越野拉力賽經驗傳遞給更多的消防救災人員，為我國人的生命財產安全提供更好的保障。

2023年亞洲越野拉力賽，USTINI i TAIWAN車隊由陳怡文、陳欣妤及台灣消防隊員李雅婷獲得本屆亞洲越野拉力賽女子組冠軍。（陳和皇提供）

2023年亞洲越野拉力賽，USTINI i TAIWAN車隊由陳怡文、陳欣妤及台灣消防隊員李雅婷獲得本屆亞洲越野拉力賽女子組冠軍。（陳和皇提供）

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