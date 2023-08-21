籃球》跨聯盟交流！有50位教練參加國際教練研習營 讓台籃變好

台灣職籃教練出席國際教練研習營活動。（T1提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男籃世界盃熱身賽在新莊體育館登場，除了精彩賽事之外，今天舉行「國際教練研習營」，國際師資重磅登場，台灣職籃聯盟的教練也獲邀出席，要讓台籃環境變更好。

這次訓練營是由立陶宛國家代表隊教練團 麥克維修斯（Benas Matkevicius）、瑞恩克維修斯（Tomas Rinkevicius）、席貝納斯（Giedrius Zibenas）與波多黎各傳奇球星 阿洛尤（Carlos Arroyo）接連授課，為研習營帶來一系列共4堂不同主題與籃球元素的課程。

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立陶宛籃球協會秘書長巴席尤納斯（Mindaugas Balciunas）表示：「這次熱身賽選在台灣舉辦，不僅是為了備戰世界盃，也希望能夠促進與台灣籃壇不同面向的交流，很開心能能看到這麼多佼佼者共襄盛舉此次的教練研習活動。」

此次國際教練研習營共有80名學員報名參與，不僅是跨聯盟的交流，更是籃球體系的橫向突破，出席的教練名單包含SBL台啤周俊三、彰化柏力力吳俊雄、WSBL台元紡織邱啟益、電信柯孟儀、T1聯盟新北中信特攻許時清、台啤雲豹歐森（Michael Olson）、台中太陽許智超、高雄海神朱永弘、台啤雲豹顏行書、PLG台北富邦勇士吳永仁、新北國王李惟恩、新竹攻城獅林冠綸、桃園領航猿陳信安、夢想家陳世念等，共計高達50名資深球隊名教出席共襄盛舉，其中更有2名香港職訓局的籃球教練特地跨海前來參與研習。

波多黎各傳奇球星阿洛尤課前特地與所有參與研習營的教練握手致意，他說：「此舉為表尊重與禮貌，感謝所有報名參與並願意撥出時間進行交流的教練們，也很榮幸能與台灣眾多職業籃球教練有深度的對談，希望往後能將這種國際間的交流延續下去。」

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