羽球世錦賽》落後6分上演驚奇大逆轉！白馭珀3局拍下馬來西亞好手晉級

白馭珀。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣好手「小小白」白馭珀今在世界羽球錦標賽女單首輪上演驚奇逆轉秀，鏖戰1小時又2分鐘後，以20：22、21：19、21：13力退馬來西亞好手吉蘇娜，順利挺進32強。

世界排名23的白馭珀生涯在世錦賽最佳成績為2015年的16強，但去年她在首輪不敵泰國猜萬（Phittayaporn Chaiwan）無緣晉級。

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32歲的白馭珀在前一場超級500系列澳洲公開賽闖進8強，可惜最後不敵日本大堀彩，無緣挺進4強。這週在世錦賽登場，小小白首輪碰上世界排名57的馬來西亞女將吉蘇娜（Kisona Selvaduray），雙方沒有交手紀錄。

白馭珀今開局和對方展開拉鋸，吉蘇娜一度取得10：7領先，不過小小白很快調整好節奏，打得相對有耐心，迎頭趕上，可惜連續判斷失誤掉分，也讓對手先拿下局點，以20：22讓出。

白馭珀在第2局陷入苦戰，失誤偏多甚至出現兩度挑戰失敗的情況，一度以9：15落後，但趁著對手體力下滑，小小白把握機會一連搶下5分趕上，並以21：19扳回一城。而決勝局吉蘇娜狀況依舊不理想，小小白也展現體能優勢，以21：13拿下勝利。

白馭珀晉級32強後將再度遭遇中國奧運金牌陳雨菲，小小白過去對上她苦吞4連敗。

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