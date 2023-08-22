MLB》左外野最佳解答？洋基將農場第三號大物新秀升上大聯盟

佩雷拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據洋基官網隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基即將在今天從3A叫上外野手佩雷拉（Everson Pereira）與內野手培拉薩（Oswald Peraza）兩名大物新秀，兩人預計將在明天對上國民的比賽披上條紋戰袍，目前洋基官方尚未正式確認這項球員異動。

22歲的佩雷拉目前在百大新秀中排在第80名，更是洋基農場第三號新秀，來自委內瑞拉的他被洋基於2017年以150萬美元從國際市場簽下。他本季在2A與3A繳出打擊三圍.300/.373/.548，擊出18支全壘打與64分打點，在3A的表現尤其出色，35場比賽的打擊三圍高達.312/.386/.551。

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佩雷拉的打擊具有力量的同時，也不時展現選球眼，保送率為9.3%。然而儘管帳面數據出色，但佩雷拉在擊球掌握度上仍待加強，本季他的三振率高達28.6%，揮空率是球探對他感到疑慮之處。守備方面，佩雷拉三個外野位置都可以守，球探報告將擇他視為平均水準的外野手，《MLBTR》認為，洋基會將他擺在防守壓力最小的左外野，取代自明星賽後狀況不佳的包爾斯（Jake Bauers）。

而23歲的培拉薩則是在去年就迎來大聯盟初登場，當時他被評為洋基農場第二號新秀，今年也上過大聯盟。本季他在3A繳出打擊三圍.268/.357/.479，累積14轟與36分打點的成績單，大聯盟則出賽19場，打擊率僅0.173。

洋基近期吞下8連敗，自6月初以來的戰績為26勝40敗，這幾乎確定他們已經脫離季後賽戰線，也許佩雷拉和培拉薩可以為陷入困境的打線注入一些活力，但《MLBTR》認為洋基這項項異動主要是為了提前測試來季的先發名單，以這兩位大物在3A的表現，明年都很可能在大聯盟搶下主力先發。

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