MLB》「神鱒」楚奧特即將回歸拯救天使？主帥另有想法

楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使昨進行異動，將外野手亞當斯（Jordyn Adams）與捕手瓦拉克（Chad Wallach）下放至3A，天使隨隊記者《橙縣紀事報》佛萊契（Jeff Fletcher）、《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）都猜測楚奧特（Mike Trout）將於今天復出，不過天使主帥奈文（Phil Nevin）今受訪表示，楚奧特尚百分之百復原。

今日紅人天使之戰受到颶風「希拉里」（Hilary）影響而延至24日進行雙重賽，奈文接受佛萊契訪問時也談到楚奧特的狀況，「Jordyn被下放沒錯，但如果我們覺得他（楚奧特）沒準備好，我們會有其他選擇。他明天會來球場檢視他的身體狀況，他今天好多了，但就比賽而言，我們還是得視明天情況而定。」

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另外，奈文也提到另一名受傷的主力游擊手尼托（Zach Neto），表示球隊還在期盼他從背部緊繃的復健中取得更大進展，而尼托也將在後天的雙重賽結束後隨隊征戰接下來的客場之旅。

61勝64敗的天使在過去18場就輸掉13場，楚奧特的回歸或許將受到球迷熱烈歡迎，但恐怕已經難以拯救天使的賽季。

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