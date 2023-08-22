羽球世錦賽》即將交手周天成！曾登全美第一的台裔好手奪10年來首勝吐心聲

舒之顥。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在世界羽球錦標賽男單首輪擊敗瓜地馬拉好手科登（Kevin Cordon），晉級32強，而他今天晚間的對手將是曾經登上全美第一、現世界排名104的台裔美籍好手舒之顥。然而對舒之顥來說，昨天在世錦賽所奪下的勝利意義非凡，也讓他感觸良多。

現年32歲的舒之顥曾在2016年登上羽球男單世界排名第64，全美第一名，生涯最高排名來到54的他，在過去5屆世錦賽中都只有一輪遊。不過舒之顥在昨天首輪歷經66分鐘苦戰，以21-18、13-21、21-19擊敗奈及利亞選手奧佩約里（Anuoluwapo Juwon Opeyori），這讓他終於嘗到首勝與晉級的滋味。

請繼續往下閱讀...

舒之顥坦言，這場勝利讓他腦海中浮現許多想法，「我的生涯已持續一段時間，這（勝利）並不是我預期的結果，我知道參加世錦賽會碰上許多強悍的對手，我不想給自己太大壓力。我現在也不想思考勝利，我只想抓住機會，但在那之後我會好好體會這一切。」

舒之顥在2016年里約奧運後就淡出國際賽場，主要參加美國境內賽事，直到2019年才重返國際舞台，他意識到自己作為選手的時間不多。近年也不停與傷病搏鬥的他明白，這恐怕將是他最後一次世錦賽，相比以前，他現在更能享受比賽。

「我從來沒贏過任何一場（世錦賽），我想更深刻體會，因為這是我最後一年參加比賽了，在今年奧運結束後我就會退休。對我來說有趣的是，我仍認為自己的實力還處在一個不錯的水準，但我原本以為這場勝利會在我生涯早期出現，而不是現在。」舒之顥說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法