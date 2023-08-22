MLB》生涯第2發！ 費城人強打哈波跑出場內全壘打

Bryce Harper inside-the-park homer?



Clown questions bro. pic.twitter.com/hJyFt8i7Tn — MLB （@MLB） August 22, 2023

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天面對巨人，在5局下出現了罕見的一幕，費城人陣中強打哈波（Bryce Harper）擊出了一發全壘打，不過這發全壘打沒有飛出大牆，是一支用腿跑出來的場內全壘打。

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本場比賽前4局兩隊互有往來，費城人以4：2兩分領先，5局下球隊攻勢再起，哈波咬中了巨人先發投手傑利（Sean Hjelle）一顆失投球，球直擊中外野409英尺大牆，巨人中外野手梅克勒（Wade Meckler）判斷錯誤讓球反彈滾了一段距離，哈波藉此跑回本壘，形成了一發場內全壘打。

《ESPN》指出，這是哈波大聯盟生涯第2發場內全壘打，前一發是2021年時棒打前東家國民，而哈波也成為費城人隊史過去20年中，第3位跑出1支以上場內全壘打的球員，前兩位分別為羅林斯（Jimmy Rollins）的4次、阿特利（Chase Utley）的3次。

費城人後段比賽在第7局再下4分保險分，儘管9局上巨人展開反撲，不過最終僅追回2分，終場費城人還是以10：4大勝。

哈波跑出生涯第2支場內全壘打。（法新社）

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