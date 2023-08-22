晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯第2發！ 費城人強打哈波跑出場內全壘打

2023/08/22 09:24

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天面對巨人，在5局下出現了罕見的一幕，費城人陣中強打哈波（Bryce Harper）擊出了一發全壘打，不過這發全壘打沒有飛出大牆，是一支用腿跑出來的場內全壘打。

本場比賽前4局兩隊互有往來，費城人以4：2兩分領先，5局下球隊攻勢再起，哈波咬中了巨人先發投手傑利（Sean Hjelle）一顆失投球，球直擊中外野409英尺大牆，巨人中外野手梅克勒（Wade Meckler）判斷錯誤讓球反彈滾了一段距離，哈波藉此跑回本壘，形成了一發場內全壘打。

《ESPN》指出，這是哈波大聯盟生涯第2發場內全壘打，前一發是2021年時棒打前東家國民，而哈波也成為費城人隊史過去20年中，第3位跑出1支以上場內全壘打的球員，前兩位分別為羅林斯（Jimmy Rollins）的4次、阿特利（Chase Utley）的3次。

費城人後段比賽在第7局再下4分保險分，儘管9局上巨人展開反撲，不過最終僅追回2分，終場費城人還是以10：4大勝。

哈波跑出生涯第2支場內全壘打。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。