威廉波特少棒》魅力無法擋！日本小投手最愛的超級英雄是大谷翔平 美網友笑：這我

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Shohei Ohtani pic.twitter.com/Z11pi8kZR0 — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 21, 2023

〔體育中心／綜合報導〕日本區東京都武藏府中隊在今天於威廉波特（Williamsport）舉行的第76屆世界少棒錦標賽，以0：10遭亞太區台灣桃園龜山國小聯手上演無安打比賽。不過日本隊陣中有一大亮點，那就是投手Motoi Oda最愛的超級英雄。

威廉波特少棒轉播單位，在進行球員介紹時通常會將小球員最喜愛的職棒球員放在球員字卡上。而日本隊的投手Motoi Oda最愛的球員也毫不意外是天使日籍二刀流巨星大谷翔平，但顯然Motoi Oda對大谷的景仰突破天際，當轉播字卡介紹他時，上面竟寫道，「最愛的超級英雄：大谷翔平。」

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純真的童言童語配上小球員專注比賽的稚嫩臉龐，形成相當逗趣的畫面，不少美國網友在推特上轉發這段影片，並表示，「老實說他跟我一樣」、「孩子，你就像我們所有人」、「這根本我」、「他說的一點也沒錯」，就連知名大聯盟分析師韋蘭德（Ben Verlander）也笑道，「我也是啊小老弟，我也是！」

Motoi Oda今於3局下2出局滿壘時登板，當時台灣已經取得7：0大幅領先，Motoi Oda最終投0.2局，送出2次保送與2次三振，失掉1分自責分；打擊部分，Motoi Oda只有1次打擊機會，吞下1次三振。

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