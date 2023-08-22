女足世界盃》頒獎時嘴對嘴親吻女球員挨轟 西足協主席道歉

西班牙足協主席魯維亞萊斯（右）。（法新社）

〔中央社〕西班牙在世界盃女子足球賽首度奪冠，西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在頒獎台上緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇，引發爭議，盧比亞雷斯今天為此道歉。

綜合法新社與路透社報導，世界盃女子足球賽決賽昨天在澳洲雪梨登場，西班牙以1比0擊敗英格蘭，拿下隊史首座冠軍金盃後，45歲的盧比亞雷斯（Luis Rubiales）似乎有點嗨過頭，緊抓著艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的頭與自己嘴對嘴親吻，因而掀起眾怒，在社群網站上被罵翻。

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賽後影片顯示盧比亞雷斯在頒獎時，也親吻了其他球員的臉頰或擁抱她們。盧比亞雷斯在影片中聲明說：「我確實犯了錯，我必須承認這一點。」

「這發生在氣氛最高潮的時刻，沒有任何惡意。在現場的我們認為這種反應自然且正常，不料卻在外引發騷動。」

他說：「我別無選擇，只能道歉並從中汲取教訓…代表西班牙皇家足球協會時應更加謹慎。」他先前受訪時說，他認為這種憤怒情緒相當「愚蠢」。

西班牙文化體育代理部長伊塞塔（Miquel Iceta）今天稍早要求盧比亞雷斯為此道歉。伊塞塔告訴西班牙公共廣播電台：「我認為在慶賀之際親吻球員嘴唇的舉動令人無法接受。」

伊塞塔說：「他必須做的第一件事就是解釋並道歉，這是合乎邏輯、合理的做法。」

伊塞塔補充說，儘管昨天這場勝利是「一個激勵人心的時刻」，但公共官員「必須非常小心，因為我們正在向社會傳達一個訊息，也就是權利平等和尊重」。

代理第二副總理狄亞士（Yolanda Diaz）呼籲盧比亞雷斯引咎辭職，因為「（他）攻擊了一名女性，這點毫無疑問」，還說「他的藉口根本起不了作用」。

代理平權部長孟蒂羅（Irene Montero）在前稱推特（Twitter）的社群平台X表示，未經同意的親吻是「所有女性每天都會遭遇的一種性暴力，這種暴力迄今仍是無形的，我們不能將其正常化」。

西班牙最暢銷「國家報」（El Pais）今天上午刊出一篇社論專欄，標題是「珍妮不喜歡這個吻，我們也不喜歡」，文內將這類舉動形容成「一種侵犯、對隱私的侵犯、一種侵略」。

盧比亞雷斯今天也向所有批評他的人致上歉意。他說：「我也想向這些人道歉。」

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