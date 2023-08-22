NBA》復出遙遙無期 球哥親口證實新賽季報銷

波爾親口證實新賽季報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛主力控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）要復出恐怕還要等待一段時間，上賽季他第3度接受左膝手術，傳出新賽季可能會報銷，如今波爾親口證實了這個消息，表示他無法在下個賽季出賽。

波爾接受播客節目訪談，訪談中他坦言，他下賽季將會整季報銷，「只能一天一天來了，我才剛動完大手術，希望這是最後一次，這是個漫長的過程。」回憶起傷勢，波爾表示一開始他不知道受了什麼傷，他找尋了各種醫生尋求醫治，「那對我來說真的很艱困，因為我不知道隔天會是什麼樣子。」

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「不過至少現在，我已經動了手術。」波爾樂觀期待復原，表示他和團隊有照著計畫在走，希望一切都可以有效果。

當波爾健康時，公牛在東部是一支有競爭力的隊伍，不過隨著上賽季波爾報銷，公牛最後在附加賽就落敗，未能闖進季後賽。

「這會是個很大的問號。」波爾表示，他對球隊總管感到不平，因為管理層圍繞著他打造一支很棒的隊伍，他在公牛打球也可以真正發揮自己，但傷病搞砸了一切。波爾說道，他希望沒有受過這個傷，但現在遇到了就要去克服他，並保持著復出為球隊效力的心態，盡力展現出最好的自己。

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