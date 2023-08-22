田徑錦標賽》哈洛威唯一跑進13秒內奪金 史上第2位110跨欄3連霸

美國快腿哈洛威今天在布達佩斯世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，衝出個人本季最佳的12秒96奪金，成為史上第2位在世錦賽完成3連霸的選手。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國快腿哈洛威（Grant Holloway）今天在布達佩斯世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，衝出個人本季最佳的12秒96奪金，成為史上第2位在世錦賽完成3連霸的選手。

哈洛威在2019年以13秒10斬獲生涯首面世錦賽金牌，2021年在美國奧運田徑代表隊選拔賽於男子110公尺跨欄準決賽飆出12秒81，直接登上史上第2快，本被視為東京奧運奪金希望，卻意外「銀恨」。

請繼續往下閱讀...

儘管東奧失利，哈洛威依舊制霸世錦賽，今年在準決賽就奔出所有人最快的13秒02，決賽也是一馬當先以12秒96衝線，也是唯一1位跑進13秒內的選手，賽後他也霸氣的比出「3」手勢，慶祝自己成為佛斯特（Greg Foster）之後，第2人在世錦賽完成3連霸。

在東奧擊敗哈洛威奪金的牙買加快腿帕屈門特（Hansle Parchment）以13秒07奪銀，美國羅伯茲（Daniel ROBERTS）13秒09鍍銅。日本泉谷駿介以13秒19拿下第5名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法