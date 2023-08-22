MLB》大谷翔平合約上看191億 美國隊總教練點出令人擔憂之處

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平即將在休季成為自由球員，外界預估他下一份合約總值將上看6億美元（約新台幣191億），本屆經典賽美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）也對此相當同意，但他也在近期節目中，點出這份史詩鉅約令人擔憂之處。

大聯盟官方最新一集「MLB Now」節目中，主持人肯尼（Brian Kenny）與德羅薩討論起大谷來季的合約，肯尼提出自己看法，「我希望能簽下大谷，我會給他6年4.25億美元合約。如果我是大都會總經理，我會以7年5億美元簽他，而考慮到這將佔團隊15%的薪資，大都會給不了更多了。」

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聽完肯尼的意見，德羅薩坦言，「那可能無法得到他。」他強調，「大谷翔平是棒壇史上首位世界巨星，所以我們得支付比我們預估的還要再多出1億美元。」

肯尼表示，將團隊15%薪資都砸在單一名球員身上極具風險，這名球員必須整年保持健康。以「神鱒」楚奧特（Mike Trout）為例，他於2019年與天使簽下12年4.265億美元合約，至今他的年薪佔了團隊薪資的16.7%，然而這種不平衡的預算配置並未讓天使獲勝，而楚奧特更是無法保持健康。

德羅薩也點出這份預計會是運動史上最大合約的令人擔憂之處，「大谷確實是一位優秀的球員，但我擔心他（作為二刀流的表現）是否能長年維持。今年天使對他使用過度，他已經明顯感到疲勞。」但即便如此，德羅薩也還是認為以大谷的身手，值得一份6億美元合約。

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