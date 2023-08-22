MLB》鈴木誠也連2天開轟 小熊險勝老虎奪3連勝登國聯外卡第二

鈴木誠也連續兩天開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在客場踢館老虎，鈴木誠也連續兩天開砲，馬德里格爾（Nick Madrigal）9局上敲出致勝安打，幫助小熊終場以7：6險勝，近期拉出一波3連勝。

鈴木誠也近日打擊狀況火熱，今天被小熊調往先發第6棒，依舊鎮守右外野防區，2局上首打席就敲出左外野安打，並靠著老虎先發投手費奧多（Alex Faedo）的暴投跑回第2分，小熊在該局灌進3分，鈴木誠也第4局瞄準費奧多79.8英哩的滑球，擊出左外野陽春砲，連續兩天開轟，本季第13轟出爐，幫助小熊取得4：0領先。

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鈴木誠也6局上敲出三壘滾地球遭刺殺，第8局最後打席靠著游擊手的失誤上壘，總計4打數2安打，跑回2分，進帳1分打點，打擊率升至2成59。鈴木誠也8月近況火燙，近10戰打擊率高達3成61，另外敲出4轟，進帳7分打點。此外，鈴木誠也新人年敲出14轟，今年只差一轟就能追平，有望再創單季新高紀錄。

前7局處於落後的老虎在8局下展開反攻，巴耶茲（Javier Baez）在滿壘敲出帶有2分打點的右外野二壘安打，助隊追到4：5落後，麥金斯崔（Zach McKinstry）適時安打打回追平分。不過小熊未讓對手開心太久，馬德里格爾9局上敲出致勝安打，哈普（Ian Happ）在一三壘1人出局擊出游擊滾地球，送回第7分的保險分，儘管老虎9局下半最後反攻追回1分，但終場仍以6：7飲恨輸球。

小熊近期拉出一波3連勝，目前戰績為65勝59敗，與國聯中區龍頭釀酒人只差2.5場勝差，外卡則是排名第2。

Back-to-back games with a homer for Seiya Suzuki. pic.twitter.com/ovMy1XQ19W — MLB （@MLB） August 21, 2023

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