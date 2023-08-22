MLB》南韓核彈頭炸裂！金河成本季第17轟是發滿貫砲（影音）

金河成滿貫砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今主場迎戰馬林魚，擔任開路先鋒鎮守游擊大關的南韓好手金河成，在比賽前段敲出一發致命滿貫彈，讓教士早早鎖定勝局，最終以6：2擊敗馬林魚。

教士開局就靠著馬查多（Manny Machado）高飛犧牲打先馳得點，2局下滿壘時輪到金河成打擊，面對交易大限前被送往馬林魚的前隊友維瑟斯（Ryan Weathers），鎖定內角96.6英里速球轟向左、中外野，這發滿貫砲是他本季第17轟，也幫助教士取得5：0大幅領先。

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教士在5局下靠著馬查多陽春砲再下一城，馬林魚6局上展開反攻，貝爾（Josh Bell）擊出陽春砲，桑契斯（Jesus Sanchez）三壘有人時擊出場地二壘安打，共追回2分。不過此役教士牛棚發揮出色，後續未再讓馬林魚打線擊出安打，僅投出1次保送，最後成功捍衛主場。

教士先發投手瓦卡（Michael Wacha）主投5.1局被打5支安打，送出7次三振與2次四壞保送僅失1分，奪下本季第10勝；馬林魚左投維瑟斯則是慘遭前東家教訓，3.1局被敲5安，包含金河城的滿貫砲，投出5次保送與4次三振失掉5分，吞下本季第8敗，轉戰馬林魚2場出賽防禦率高達14.14。

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