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網球》輸給喬帥後哭了 艾卡拉茲：不知道為什麼會這樣…

2023/08/22 11:29

艾卡拉茲與給喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在辛辛那提名人賽男單決賽，浪費1個賽末點，7：5、6（7）：7、6（4）：7敗給喬科維奇（Novak Djokovic），賽後還被目睹眼角泛著淚光，他說：「我為我自己感到驕傲，不知道自己為什麼會哭。」

艾卡拉茲以7：5先拿下第二盤，第二盤又處於4：2領先，且搶七還先拿到冠軍點，只是優勢在最後化為烏有，儘管他在決勝盤頑強地化解對手4個賽末點，破掉致勝發球局，終究還是功虧一簣。

艾卡拉茲賽後洩氣地坐在場邊，泛著淚光的他說：「我為自己感到驕傲，我說著說著就哭了，我不知道為何自己會哭，因為我一直戰鬥在最後一球，我幾乎快要擊敗我們這項運動史上最偉大球員之一，現在談論這件事真的太瘋狂，但我離開球場真的非常高興。」

艾卡拉茲說：「跟喬科維奇的比賽真的很艱難，他每一分都跟你打6、7個回合，因此幾乎整場比賽都要從一個角落打到另一個角落，這真的很難應付，我試著留在場上，保持良好體能，但這很難，我已把一切都留在場上。」

挑戰美網衛冕的艾卡拉茲，接下來面臨巨大保分壓力，且目前他只以9815分暫居球王，僅領先喬科維奇20分，喬帥只要贏一場就能重返球王寶座。

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