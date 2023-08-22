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MLB》強打捕手轟雙響砲灌6打點寫紀錄 水手大勝白襪奪7連勝

2023/08/22 14:21

羅里繳出單場雙響砲灌進6分打點，水大勝白襪奪7連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在客場與白襪交手，全隊狂掃15安，羅里（Cal Raleigh）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）和坎佐內（Dominic Canzone）接力開轟，其中羅里繳出3安猛打賞，單場雙響砲灌進6分打點，水手終場以14：2大勝白襪，連勝場次推進至7場。

白襪先發右投圖桑特（Touki Toussaint）首局就遭遇大亂流，單局投出4次保送，讓水手打了10個人次，單局灌進5分，白襪1局下靠著希梅涅茲（Eloy Jimenez）的適時安打追回1分，接著幾乎都是在看水手隊的全壘打煙火秀，羅里和赫南德茲5局上背靠背開轟，赫南德茲第6局敲安打回第9分，羅里8局上轟出右外野3分砲，坎佐內也補上一發陽春砲，兩隊第9局各得1分，水手終場就以14：2擊敗白襪。

羅里單場繳出3安猛打賞，另有雙響砲和6分打點，他也成為隊史第1位達成這項壯舉的捕手，而他單季累積5場至少2發全壘打的比賽，高居隊史第3多，前2位分別是「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。

水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo）先發7局飆9K失1分，勇奪本季第10勝；圖桑特主投4局狂失7分，苦吞本季第6敗。水手近期拉出一波7連勝，目前戰績來到70勝55敗，雖然排名美聯西區第3，但距離分區龍頭遊騎兵只差2場勝差，暫居美聯外卡第3位。

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