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NBA》重返籃球最高殿堂 國王1年約簽回拉比西埃爾

2023/08/22 12:08

國王簽回2016年首輪新秀拉比西埃爾（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季打出驚奇、睽違16個賽季再度闖入季後賽的國王，稍早傳出補強消息，以1年短約簽回了曾經效力過球隊的老面孔拉比西埃爾（Skal Labissiere）。

拉比西埃爾的經紀人告訴《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），國王以1年約找回拉比西埃爾，而這筆合約為部分保障，另外沙加緬度當地媒體則指出，國王與拉比西埃爾簽下的是Exhibit 10合約，意味著新賽季拉比西埃爾可能會在發展聯盟出賽。

拉比西埃爾2016年加入國王開啟NBA生涯，打了3季後轉投拓荒者，總計在國王打了106場比賽，留下場均8分4.5籃板1.0助攻的成績，投籃命中率為47.5%，而他2019至2020賽季為拓荒者出賽33場後，便暫時離開了NBA舞台，遊走於發展聯盟以及海外職業聯賽。

儘管已經離開聯盟3年，不過拉比西埃爾6尺10吋的身高，預計可以補強國王禁區深度，巧合的是，在簽下拉比西埃爾後，國王陣中已經有5位肯塔基大學的校友，另外4位分別為福克斯（De'Aaron Fox）、孟克（Malik Monk）、萊爾斯（Trey Lyles）以及諾埃爾（Nerlens Noel）。

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