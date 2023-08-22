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PLG》上季冠軍戰表現欠佳沒關係 富邦勇士續約待最久的洋將辛特力

2023/08/22 12:17

辛特力續約富邦勇士（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士宣布續約擁有2座FMVP洋將辛特力，這將是他為勇士效力的第4個賽季，他也直呼：「這裡已經成為我的家！」辛特力在2023-2024賽季將與勇士挑戰PLG四連霸及EASL東亞超級籃球聯賽賽事。

辛特力是勇士完成三連霸的功臣，他個人在PLG生涯寫下無數紀錄，包含兩座總冠軍賽MVP、2022-23賽季得分王，並在PLG的歷年多項數據中名列前茅，包含得分、籃板、助攻和三分球數等都在各項排名前五。

辛特力上賽季例行賽場均23.3分、11.1籃板、4.7助攻、1.6抄截，儘管上季在冠軍賽對新北國王表現欠佳，仍獲得勇士青睞，而他今年也將身披勇士球衣邁入第四年，成為隊史效力最長久的洋將。

完成續約重返勇士，辛特力表示：「這是我唯一想效力的球隊，這裡也已經成為我的家，我很興奮新賽季能重返勇士，而且等不及歸隊與團隊再度為冠軍努力打拚。」

勇士首位洋將完成續約，團隊戰力陸續補強中。新賽季目標PLG四連霸，同時EASL東亞超級籃球聯賽也將正式展開完整的賽季。面對國內與國際賽事的挑戰，勇士也都展現爭取最高榮耀的決心。

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