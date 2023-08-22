U18世界盃》大谷學弟「怪物高中生」強打未入選！ 日本隊成軍

佐佐木麟太郎。（資料照，取自Full-Count）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U18世界盃棒球賽即將於8月31日起在台灣開打，日本隊今天公布陣容，高校通算140轟的花卷東高校強打佐佐木麟太郎，並未在名單內，引起討論。

佐佐木麟太郎是大谷翔平學弟，其長打火力在日本球界有「怪物高中生」之稱，名單出爐後，有日媒提到，佐佐木麟太郎有腰傷跟背傷疑慮，且部分選訓委員認為他面對內角速球有弱點，最終並未將他選入。

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除了佐佐木之外，本屆高校生中以長打火力見長的廣陵內野手真鍋慧、九州國際大附屬高中佐倉峽史朗，也未在名單中。

而昨夏季甲子園4強面對神村學園單場猛打賞的仙台育英捕手尾形樹人，則被選進了正式名單內，包括他在內，仙台育英有4位成員入選是最多。

U18日本隊名單

【投手】9人

山形中央 武田陸玖 左投左打

仙台育英 高橋煌稀 右投右打

霞ケ浦 木村優人 右投左打

日大三 安田虎汰郎 右投左打

大垣日大 矢野海翔 左投左打

智弁学園 中山優月 右投左打

大阪桐蔭 前田悠伍 左投左打

徳島商 森煌誠 右投右打

沖縄尚学 東恩納蒼 右投左打

【捕手】3人

仙台育英 尾形樹人 右投左打

浜松開誠館 新妻恭介 右投右打

明徳義塾 寺地隆成 右投左打

【内野手】5人

仙台育英 山田脩也 右投右打

聖光学院 高中一樹 右投右打

横浜 緒方漣 右投右打

履正社 森田大翔 右投右打

広陵 小林隼翔 右投右打

【外野手】3人

仙台育英 橋本航河 左投左打

慶応 丸田湊斗 右投左打

沖縄尚学 知花慎之助 右投右打

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