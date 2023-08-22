羽球》山口茜讚戴資穎有最好技術 另分析安洗瑩、陳雨菲打法優勢

山口茜。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕當今BWF世界羽球巡迴賽的女單形勢，形成安洗瑩、山口茜、戴資穎和陳雨菲「Big 4」的天下，而山口茜近期受訪時也談到其他3人的優勢，她力讚小戴的技術很出色，是所以選手中最好。

女單世界排名前4的南韓安洗瑩、日本山口茜、中國陳雨菲及戴資穎，本季已5度攻佔賽事最終4強，她們的實力穩定，令其他選手望塵莫及，本週在丹麥開打的世錦賽有機會再次聚首最終4強。

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世錦賽將挑戰衛冕的山口茜近日接受日本媒體採訪時分析主要競爭對手的優點，她認為戴資穎擁有全世界最好的技術，能有效控制對手的移動腳步。

至於南韓安洗瑩迄今11場巡迴賽已奪7冠，堪稱本季表現最火燙女將，山口茜表示，小安是屬於防守型球員，「面對她，不管妳打什麼球她都能接回來，擁有貫徹自己打法的心理素質。」

相較之下，陳雨菲是很出色的進攻型選手，山口茜說，「她會找出好的路線進行攻擊，而她反擊的角度和殺傷力十足，所以她的球很難接。」

世錦賽名列女單頭號種子的安洗瑩首戰要對上大馬吳堇溦，山口茜和最後一次參加世錦賽的戴資穎都還在等首戰對手出爐，而陳雨菲要在32強對上台灣女將白馭珀。

戴資穎。（資料照，法新社）

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