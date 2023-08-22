MLB》天使該讓「投手大谷」關機嗎？前大聯盟名將給出建言

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使目前戰績為61勝64敗，距離美聯第三張外卡仍落後多達9場，根據《FanGraphs》數據指出，天使本季晉級季後賽的機率僅剩0.4%，奪冠機率更是0.0%。對此大聯盟官方節目「Intentional Talk」也提出討論，「大谷翔平是否該繼續登板先發？」

前小熊132勝明星右投丹普斯特（Ryan Dempster）認為，球員得奮戰到進季後賽的可能性歸零，即便感到疲勞甚至有受傷風險，也必須持續登板，直到球隊正式被淘汰為止，「他在場上並非為了自由球員合約打球，也無須球團過度保護，只有在毫無晉級希望前，才能停止先發。」

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前大聯盟170轟強打米勒（Kevin Millar）接著表示，他無法理解這種問題，他認為站在大聯盟球場上就是該努力打球，只要手臂狀態良好且身體健康就該登板，「即使外卡落後一大截也無所謂，球迷為了看他打球買進場，不管排分區第三或第四名，投就對了。」

米勒指出，大聯盟任何事情都有可能上演，也許天使開竅像水手瘋狂連勝，而競爭對手突然連敗；丹普斯特也回憶道，他曾與4屆塞揚名投「控球大師」梅達斯（Greg Maddux）當過隊友，即便球隊確定無法晉級，梅達斯還是按照計畫投最後一場先發，有如剛開季一般光榮。

「投手大谷」本季先發22場拿下10勝5敗，防禦率3.17，投130.2局飆出165次三振，被打擊率僅0.185，每局被上壘率1.16。大谷先前因手臂疲勞跳過一場先發，他也將於台灣時間24日對上紅人雙重賽首戰登板，挑戰本季第11勝。

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