手球》台中盃全國錦標賽登場 家長質疑賽事場地克難

台中盃全國手球錦標賽登場，在跑道規畫比賽場地，引起質疑。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國內手球運動培育搖籃，台中盃全國手球錦標賽今日在大甲國中開幕，吸引國小至成人組共一百多隊參賽，大甲街頭本週湧入約3千名選手。但因為大甲國中活動中心暨手球館改建，有家長指出，今年場地都在戶外，還將PU跑道畫設一個球場比賽。市府表示，會再與主辦單位多加反映與協調，希望未來提供選手更好的比賽環境與品質。

新北市一名家長指出，孩子從國小加入手球校隊，現在升上國中，每年都來大甲參賽，旅館都要提前半年預訂，否則就只能住到后里或市區，原本大甲國中活動中心會有2處室內場地，3處在操場，5個場地一週內要完成近數百場賽事，但因為目前活動中心整建，操場隔出5處比賽場地，非常克難，酷熱天氣對國小女童體力更是一大負荷，隨然多數選手已習慣到大甲國中參賽，由於大甲國中活動中心去年10月就已動工，應該要提前規畫其他合適場地因應。

請繼續往下閱讀...

台中市府表示，「台中盃全國手球錦標賽」由教育部體育署指導、中華民國手球協會主辦，對於此次民眾關心賽事場地問題，市府會再與主辦單位多加反映與協調，希望未來提供選手更好的比賽環境與品質。

台中盃全國手球錦標賽登場，國中男生組競爭激烈。（記者張軒哲攝）

大甲國中活動中心暨手球館正在改建，操場舉行手球賽。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法