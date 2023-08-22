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中職Live》高孝儀關鍵一擊當英雄！ 味全狂掃6連勝續當龍頭

2023/08/22 21:32

味全贏球。（記者廖耀東攝）

第九局（龍2：0獅）

9下，獅隊打線反撲未果，終場味全龍2：0擊敗統一獅。

林凱威。（記者廖耀東攝）

9上，味全在1出局後展開攻勢，李凱威、張祐銘接力敲安，接著高孝儀擊出左外野二壘安打，帶有2分打點，味全破蛋2：0領先。

高孝儀。（記者廖耀東攝）

高孝儀。（記者廖耀東攝）

第八局

雙方第8局都無功而返，仍是0：0僵局。

古林睿煬。（記者廖耀東攝）

第七局

7下，林安可三振，何恆佑三壘界外飛球出局，林岱安三振。

7上，2出局後，劉基鴻掃出左外野二壘安打，郭天信左外野飛球出局。

第六局

6下，獅隊打線還是未能突破，雙方陷入投手戰。

6上，拿莫．伊漾游擊飛球出局，蔣少宏中外野安打、古林睿煬完全比賽破功，張政禹一壘滾地野選上壘、一壘跑者被封殺，李凱威二壘滾地出局。

第五局

5下，何恆佑左外野安打，林岱安犧牲觸擊、跑者上二壘，林靖凱、陳傑憲接連敲出游擊滾地出局。

5上，味全打線三上三下。

第四局

4下，陳重廷保送，蘇智傑中外野安打，陳鏞基界外飛球被捕手接殺，郭阜林游擊飛球出局，林安可游擊飛球出局。

4上，味全打線三上三下。

第三局

雙方都無功而返，陷入0：0僵局。

第二局

味全打線三上三下；獅隊首名打者陳鏞基敲安，但後續打者未能延續攻勢，沒有得分。

第一局

1下，獅隊三上三下。

1上，味全打線三上三下。

味全龍先發打線：

1 李凱威 2B
2 張祐銘 DH
3 高孝儀 LF
4 劉基鴻 3B
5 郭天信 CF
6 陳品捷 RF
7 拿莫．伊漾 1B
8 蔣少宏 C
9 張政禹 SS

先發投手：郭郁政

郭郁政。（記者廖耀東攝）

統一獅先發打線：

1 陳傑憲 CF
2 陳重廷 2B
3 蘇智傑 LF
4 陳鏞基 1B
5 郭阜林 DH
6 林安可 RF
7 何恆佑 3B
8 林岱安 C
9 林靖凱 SS

先發投手：古林睿煬

古林睿煬。（記者廖耀東攝）

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