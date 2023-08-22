晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職Live》申皓瑋開轟灌4打點！ 悍將火力全開狂掃13安痛宰兄弟

2023/08/22 22:10

第九局（悍將10：1兄弟）

9下，悍將換投：王尉永，代打周思齊中外野飛球出局，林吳晉瑋右外野三壘安打，代打林書逸三振，岳政華右外野2分砲，兄弟3：10落後，王威晨右外野飛球出局。比賽結束，悍將10：3擊敗兄弟。

9上，戴培峰保送，葉子霆犧牲觸擊、跑者上二壘，王正棠二壘滾地出局、跑者上三壘，王勝偉中右外野三壘安打，有1分打點，悍將6：1領先，兄弟換投：謝榮豪，代打王苡丞保送，范國宸左外野二壘安打有2分打點，悍將8：1領先，申皓瑋中外野2分砲，悍將10：1領先，代打蔡佳諺右外野安打，代打董子恩右外野飛球出局。

申皓瑋九局上轟兩分砲，本季第十轟出爐。（富邦悍將提供）

第八局（悍將5：1兄弟）

8下，悍將換投：富藍戈，江坤宇右外野飛球出局，詹子賢左外野安打，林瑞鈞二壘滾地野選上壘、一壘跑者被封殺，陳文杰一壘滾地出局。

8上，兄弟換投：吳俊偉，王勝偉中外野安打，張進德保送，范國宸界外飛球被捕手接殺，申皓瑋打擊時、悍將雙盜壘成功二三壘有人，申皓瑋右外野安打有2分打點，悍將5：1領先，林哲瑄三壘滾地野選上壘、一壘跑者被封殺，兄弟換投：楊志龍，周佳樂打擊時、跑者盜上二壘，周佳樂二壘滾地出局。

第七局（悍將3：1兄弟）

7下，悍將換投：陳冠勳，曾頌恩中外野飛球出局，岳政華三振，王威晨右外野飛球出局。

7上，林哲瑄左外野安打，周佳樂左外野安打，悍將無人出局一三壘有人，兄弟換投：蔡齊哲，戴培峰短打送回三壘跑者，悍將3：1領先、1出局二壘有人，葉子霆三振，王正棠二壘滾地出局。

第六局

6下，詹子賢保送，許基宏犧牲觸擊、跑者上二壘，陳文杰一壘滾地出局、二壘跑者上三壘，王政順保送，代打黃韋盛投手前反彈球出局。

6上，張進德三壘飛球出局，范國宸右外野飛球出局，申皓瑋三壘滾地出局。

第五局

5下，曾頌恩三振，岳政華三振，王威晨打穿三壘防線形成安打，江坤宇三壘滾地出局。

5上，葉子霆左外野飛球出局，王正棠三振，王勝偉中外野飛球出局。

第四局（悍將2：1兄弟）

4下，許基宏一壘滾地出局，陳文杰游擊滾地出局，王政順左外野安打，高宇杰三振。

4上，范國宸左外野安打，申皓瑋右外野深遠飛球出局，林哲瑄打擊時、一壘跑者因投手犯規上二壘，林哲瑄中外野安打，悍將2：1超前、打者趁傳上二壘，周佳樂游擊飛球出局，戴培峰三振。

第三局

3下，岳政華右外野安打，王威晨投手前滾地出局、跑者上二壘，江坤宇右外野飛球出局，詹子賢二壘滾地出局。

3上，葉子霆左外野安打，王正棠右外野飛球出局，王勝偉打擊時、跑者盜上二壘，王勝偉中外野飛球出局，張進德三振。

第二局

2下，王政順三振，高宇杰左外野安打，曾頌恩游擊滾地形成雙殺。

2上，林哲瑄三振，周佳樂三振，戴培峰左外野飛球出局。

第一局（悍將1：1兄弟）

1下，王威晨左外野安打，江坤宇左外野安打，詹子賢左外野安打有1分打點，兄弟1：1追平比數，許基宏中外野飛球出局、一壘跑者離壘過遠回不去出局，陳文杰三壘平飛球出局。

1上，王正棠三振，王勝偉三振，張進德左外野二壘安打，范國宸右外野二壘安打，悍將1：0先馳得點，申皓瑋界外飛球被捕手接殺。

富邦悍將先發打線：

1 王正棠 2B
2 王勝偉 SS
3 張進德 DH
4 范國宸 1B
5 申皓瑋 LF
6 林哲瑄 CF
7 周佳樂 RF
8 戴培峰 C
9 葉子霆 3B

先發投手：肯特

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 3B
2 江坤宇 SS
3 詹子賢 DH
4 許基宏 1B
5 陳文杰 LF
6 王政順 2B
7 高宇杰 C
8 曾頌恩 RF
9 岳政華 CF

先發投手：泰樂

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。