中職Live》申皓瑋開轟灌4打點！ 悍將火力全開狂掃13安痛宰兄弟

第九局（悍將10：1兄弟）

9下，悍將換投：王尉永，代打周思齊中外野飛球出局，林吳晉瑋右外野三壘安打，代打林書逸三振，岳政華右外野2分砲，兄弟3：10落後，王威晨右外野飛球出局。比賽結束，悍將10：3擊敗兄弟。

9上，戴培峰保送，葉子霆犧牲觸擊、跑者上二壘，王正棠二壘滾地出局、跑者上三壘，王勝偉中右外野三壘安打，有1分打點，悍將6：1領先，兄弟換投：謝榮豪，代打王苡丞保送，范國宸左外野二壘安打有2分打點，悍將8：1領先，申皓瑋中外野2分砲，悍將10：1領先，代打蔡佳諺右外野安打，代打董子恩右外野飛球出局。

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申皓瑋九局上轟兩分砲，本季第十轟出爐。（富邦悍將提供）

第八局（悍將5：1兄弟）

8下，悍將換投：富藍戈，江坤宇右外野飛球出局，詹子賢左外野安打，林瑞鈞二壘滾地野選上壘、一壘跑者被封殺，陳文杰一壘滾地出局。

8上，兄弟換投：吳俊偉，王勝偉中外野安打，張進德保送，范國宸界外飛球被捕手接殺，申皓瑋打擊時、悍將雙盜壘成功二三壘有人，申皓瑋右外野安打有2分打點，悍將5：1領先，林哲瑄三壘滾地野選上壘、一壘跑者被封殺，兄弟換投：楊志龍，周佳樂打擊時、跑者盜上二壘，周佳樂二壘滾地出局。

第七局（悍將3：1兄弟）

7下，悍將換投：陳冠勳，曾頌恩中外野飛球出局，岳政華三振，王威晨右外野飛球出局。

7上，林哲瑄左外野安打，周佳樂左外野安打，悍將無人出局一三壘有人，兄弟換投：蔡齊哲，戴培峰短打送回三壘跑者，悍將3：1領先、1出局二壘有人，葉子霆三振，王正棠二壘滾地出局。

第六局

6下，詹子賢保送，許基宏犧牲觸擊、跑者上二壘，陳文杰一壘滾地出局、二壘跑者上三壘，王政順保送，代打黃韋盛投手前反彈球出局。

6上，張進德三壘飛球出局，范國宸右外野飛球出局，申皓瑋三壘滾地出局。

第五局

5下，曾頌恩三振，岳政華三振，王威晨打穿三壘防線形成安打，江坤宇三壘滾地出局。

5上，葉子霆左外野飛球出局，王正棠三振，王勝偉中外野飛球出局。

第四局（悍將2：1兄弟）

4下，許基宏一壘滾地出局，陳文杰游擊滾地出局，王政順左外野安打，高宇杰三振。

4上，范國宸左外野安打，申皓瑋右外野深遠飛球出局，林哲瑄打擊時、一壘跑者因投手犯規上二壘，林哲瑄中外野安打，悍將2：1超前、打者趁傳上二壘，周佳樂游擊飛球出局，戴培峰三振。

第三局

3下，岳政華右外野安打，王威晨投手前滾地出局、跑者上二壘，江坤宇右外野飛球出局，詹子賢二壘滾地出局。

3上，葉子霆左外野安打，王正棠右外野飛球出局，王勝偉打擊時、跑者盜上二壘，王勝偉中外野飛球出局，張進德三振。

第二局

2下，王政順三振，高宇杰左外野安打，曾頌恩游擊滾地形成雙殺。

2上，林哲瑄三振，周佳樂三振，戴培峰左外野飛球出局。

第一局（悍將1：1兄弟）

1下，王威晨左外野安打，江坤宇左外野安打，詹子賢左外野安打有1分打點，兄弟1：1追平比數，許基宏中外野飛球出局、一壘跑者離壘過遠回不去出局，陳文杰三壘平飛球出局。

1上，王正棠三振，王勝偉三振，張進德左外野二壘安打，范國宸右外野二壘安打，悍將1：0先馳得點，申皓瑋界外飛球被捕手接殺。

富邦悍將先發打線：

1 王正棠 2B

2 王勝偉 SS

3 張進德 DH

4 范國宸 1B

5 申皓瑋 LF

6 林哲瑄 CF

7 周佳樂 RF

8 戴培峰 C

9 葉子霆 3B

先發投手：肯特

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 3B

2 江坤宇 SS

3 詹子賢 DH

4 許基宏 1B

5 陳文杰 LF

6 王政順 2B

7 高宇杰 C

8 曾頌恩 RF

9 岳政華 CF

先發投手：泰樂

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