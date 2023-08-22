羽球世錦賽》大戰近1個半小時！王子維頂住壓力拍下中國好手晉級16強

王子維。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「羽球王子」王子維今在世界羽球錦標賽男單次輪，耗費1小時又26分鐘，才以21：16、18：21、21：19力退中國好手陸光祖，順利闖進16強。

世界排名29的王子維生涯在世錦賽最佳成績為去年的16強，可惜當時以直落二不敵印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），無緣8強。

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王子維在今年世錦賽首戰以21：11、21：8收拾義大利好手托提（Giovanni Toti），順利挺進次輪，將碰上世界排名14的陸光祖。雙方過去4度交手，王子維拿下1勝，而這一勝正是去年的世錦賽。

王子維今開賽先進行試探一度落後，但他很快調整好節奏，除了自己主動攻擊外，也逼出對手失誤，一連拿下6分超前。技術暫停後，王子維在網前發揮出色，持續擴大領先，並以一記漂亮殺球收尾，以21：16先馳得點。

第2局王子維陷入亂流，開局以0：4落後，但他打得很有耐心，多拍來回都能拿下分數，逼出對手失誤順利超前；不過陸光祖在技術暫停後攻勢相當積極，連續得分率先拿下第20分，隨後王子維兩度精準挑戰成功，加上對手失誤，連追4分，可惜仍以18：21讓出第2局。

王子維在決勝局打得強勢，率先取得11：2領先，無論攻防表現都相當出色，雖然中間一度身體有些狀況，讓對手一連拿下7分追平，但王子維仍有驚無險以21：19收下勝利。

王子維晉級16強也追平他個人在世錦賽最佳成績，下一戰將碰上泰國好手王高倫（Kantaphon Wangcharoen）、中國李詩灃的勝方。

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