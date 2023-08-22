中職》前天新莊一場暴雨 打亂兄弟投手布局

兄弟總教練彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕前天下午新莊地區一場暴雨，不但讓金控大戰因雨延賽，表定當日登板的洋投泰樂延到今天先發，同時也打亂中信兄弟投手布局。

兄弟投手余謙上週六中繼2.1局用了48球失2分奪勝投，賽後獲總教練彭政閔稱讚，「這次上來投球，有讓我看到真正職業球員應該要有的樣子。」只是隔天余謙就下二軍。

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今天賽前恰總表示，上週六余謙投了快50球，接下來可能3、4天不能出賽，必須換1名投手上來，原本前天讓徐基麟隨隊，只是剛好那一天下雨，最後沒登錄，今天讓鄭凱文升一軍。

恰總進一步解釋，「凱文原本計畫明天要投先發，但因為前天下雨，這禮拜他就先擔任長中繼，今天泰樂投完先發，禮拜天有可能還是讓泰樂再先發。」本季鄭凱文出賽13場都是先發，戰績4勝5敗，防禦率5.06。

對於鄭凱文和余謙的定位，恰總指出，鄭浩均預計9月20日向亞運國家隊報到，余謙和鄭凱文最近以先發和長中繼的狀態來調整，畢竟球隊現在比較缺乏先發本土投手。

德保拉13日下二軍調整，最快下週一才能重返一軍，19日他對統一獅二軍先發3局失1分，挨林培緯一發陽春砲，恰總說，德保拉狀況看起來還不錯，有慢慢回穩，下禮拜會讓他回到一軍投先發。

兄弟目前陣中有4名洋投，包括德保拉、艾里歐、艾士特、泰樂，恰總透露，球團沒有特別說停止找洋將的腳步，球探還有再觀察一些大聯盟或其他國家的洋將。

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