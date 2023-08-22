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世界盃熱身賽》瓦倫丘納斯高效率轟16分 立陶宛狂勝拉脫維亞24分

2023/08/22 21:14

立陶宛瓦倫丘納斯（右）此持球進攻。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2023年男籃世界盃熱身賽今天在新莊體育館登場，「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）僅打18分鐘，7投5中攻下16分外帶6籃板，且團隊攻勢遍地開花，立陶宛以93：69輕取拉脫維亞，帶著4連勝前往馬尼拉參加世界盃。

立陶宛上屆世界盃排名第9，今年力求更上層樓，分組預賽和蒙特內哥羅、墨西哥、埃及分在D組，被看好能從小組賽脫穎而出，而這次在熱身賽也繳出不錯成績，加上今天對拉脫維亞之戰的勝利，11戰拿9勝。

立陶宛上半場繳出64.5％投籃命中率，有12人上陣有11人得分，火力最猛的為席爾維迪斯（Deividas Sirvydis），他投進2顆三分球、拿12分，瓦倫丘納斯出賽不到10分鐘，3投3中拿6分、3籃板，兩節打完取得61：26領先。

儘管拉脫維亞少了波辛傑斯（Kristaps Porziņģis）後還能在禁區與立陶宛抗衡，得分沒差太多，但外線手感實在太差，半場12次出手盡墨，即使第三節稍有起色拉出22：17攻勢反擊，對比賽結果已無太大影響。

立陶宛12人上陣有11人得分，席爾維迪斯有15分，莫提尤納斯（Donatas Motiejūn）攻下13分，加上瓦倫丘納斯，共3人得分達雙位數。

拉脫維亞首次打進世界盃，與法國、加拿大和黎巴嫩分在H組，今天在熱身賽最終戰對上立陶宛，帕辛尼克（Andzejs Pasecniks）的15分表現最佳，但最終立陶宛慘遭痛宰，無緣拉出6連勝。

拉脫維亞貝坦斯。（記者王藝菘攝）

立陶宛瓦倫丘納斯。（記者王藝菘攝）

拉脫維亞波辛傑斯未上場，在場邊觀賽。（記者王藝菘攝）

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