中職》富邦大覺醒！ 戰績追上樂天並列全聯盟第二

申皓瑋九局上轟兩分砲，本季第十轟出爐。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕今晚洲際金控大戰，富邦悍將靠洋投肯特先發6局只失1分好投領軍下，加上打線大爆發，全場掃出13安，最終就以10：3氣走中信兄弟，下半季富邦戰績10勝9敗與樂天桃猿並列全聯盟第二。

此役1局上富邦率先發動攻勢，張進德、范國宸連續敲出二壘安打先馳得點，下個半局中信前3棒王威晨、江坤宇、詹子賢都擊出安打追平比分。

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4局上一出局二壘有人，林哲瑄適時敲安再度超前，7局上無人出局一、三壘有人，戴培峰突襲短打強迫取分成功進帳打點，8局上一出局二、三壘有人，申皓瑋敲出2分打點二壘安打擴大戰果。

9局上富邦一口氣灌進5分奠定勝基，申皓瑋轟2分砲，本季累計10轟締造生涯新高，9局下岳政華回敬2分砲已無力回天。

今天賽前為止，本季中信只要先被對手得分，戰績是淒慘的12勝32敗1和，勝率僅2成72，今晚金控大戰數字果然會說話，富邦首局先拿下分數，也成為最後贏家，下半季富邦對中信4勝1敗佔上風。

肯特先發6局被敲7安失1分拿下本季第4勝，兄弟洋投泰樂同樣先發投6局被擊出7支安打，失3分吞下本季第5敗。

肯特。（富邦悍將提供）

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