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中職》拿到保住飯碗的1勝 肯特很開心做到這3點

2023/08/22 22:59

肯特。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕今晚金控大戰，富邦悍將洋投肯特相隔1個月重返一軍先發，投6局被敲7安，另有4K、2次保送，失1分拿下睽違2個月的勝投和單場MVP。

此役左投的肯特，全場最快球速僅140公里，而且只有1球，直球速度多半落在138公里以下，富邦總教練丘昌榮表示，今天肯特還是被打不少支安打，不過控制力比之前好一點，「他本來就不是速球派投手，所以進壘點很重要，以結果來看是好的。」

本季肯特戰績4勝9敗、防禦率3.47，仍是全聯盟最多敗投手，他表示，下去二軍1個月調整一下，這一場投球感覺很好，守備很幫忙，打到場內隊友都盡全力守下來，沒出現失誤，他盡可能做好自己的工作。

831洋將登錄大限將至，在肯特下二軍這段期間，富邦又找來新洋投瑞恩與恩力，加上原有的肯特、伍茲和富藍戈，形成5搶4局面，至於最終會刷掉哪一位洋投，丘總強調還沒定案。

肯特拿下關鍵這1勝，在隊內洋將競爭佔得有利位置，肯特指出，更多競爭會讓大家更進步，不管是誰，只要上了場就把最好的一面表現出來，未來的事情就順其自然。

今天賽前肯特告訴自己，「開心打球、努力打球、開心且努力地打球。」他強調，自己很高興這3點都有做到，記分板自然會顯示好的結果。

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